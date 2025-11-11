El precio de las plazas de garaje sube más que el de la vivienda en Avilés: estos son los precios

El garaje más caro que se ofrece en venta a día de hoy en Avilés, en un conocido portal inmobiliario online, cuesta algo más de 95.000 euros y está en el centro de Avilés, entre El Carbayedo y Las Meanas. No se trata de una plaza al uso al menos por su tamaño: 320 metros cuadrados. Si bien esta es una rareza, el precio de los garajes no deja de subir en Avilés y ya ronda los 20.000 euros de media, de acuerdo a un análisis de los últimos anuncios publicados en la ciudad.

La peatonalización de calles en el cogollo urbano de Avilés y el deseo de muchos vecinos con ahorros de invertir sin mayor riesgo ha hecho aflorar el interés por las plazas de garaje en Avilés pese a que cada vez hay más usuarios de transporte público, de acuerdo a los últimos datos registrados por Conecta y pulbicados por este diario. El precio de estos activos inmobiliarios en el centro es equivalente al de un piso en casi cualquiera de los barrios de la ciudad. Un ejemplo: un garaje de 21 metros cuadrados, para un coche y una moto, por ejemplo, en la calle Cuba, a unos pasos de Las Meanas, se ofrece en venta por 40.000 euros.

Centro y casco histórico

El precio varía considerablemente según el tamaño de los garajes, como es lógico, si son cerrados o abiertos, si disponen de puerta automática, vigilancia o seguridad. También según los barrios. En El Carbayedo, por ejemplo, hay varios en venta: 19.500, 22.00, 23.000, 21.000 euros… Entre los más económicos se publicita uno por 8.000 euros “para coche pequeño”, de diez metros cuadrados. En el casco histórico los precios suelen ser elevados, de acuerdo a la media: en la calle de La Estación, por ejemplo, un garaje para al menos dos coches está a la venta por 40.000 euros; en Rivero, una plaza de garaje abierta se ofrece por 22.000.

El precio de los garajes en venta en España se ha incrementado un 10,2% en 2024 y sitúa el precio medio en 13.770 euros, según, en este caso, el estudio de “Precios de los garajes en venta en España en 2024”, basado en los precios de los garajes en venta del mes de diciembre de los últimos 9 años del Índice Inmobiliario Fotocasa .

Informe

“El precio de los garajes sube incluso más que el de la vivienda (8,4%). En estos momentos, las plazas de garaje se han consolidado como una alternativa atractiva para pequeños ahorradores o inversores, porque supone un bajo mantenimiento y una alta rentabilidad. La demanda de compra de garajes también se ha fortalecido debido al aumento de las ventas de vehículos, lo que convierte a los garajes en un bien demandado. Además, las regulaciones de los últimos años, restringiendo el acceso a vehículos en ciertas áreas, hace que contar con una plaza privada sea un activo más valorado. Este fuerte interés por las plazas de parking en contraste con la oferta es el responsable de esta subida tan acusada”, comentaba a primeros de este año María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa. Los precios, al menos en Avilés, no han dejado de ascender.

Residentes

La búsqueda de aparcamientos para los vehículos particulares se aprecia también en los tres aparcamientos municipales gestionados por Ruasa en Avilés (plaza de España, La Exposición y calle Cuba) y los privados, todos con mejores cifras en los últimos meses, concretamente en verano. Esto se debe al aumento del turismo en la ciudad, con la llegada de más vehículos, la retirada de algunas plazas de aparcamiento con las últimas obras de peatonalización y que Avilés está formado, sobre todo en el centro, por numerosos edificios antiguos que carecen de plaza de garaje, lo que complica las cosas a los residentes. Con todo, las plazas de garaje son un preciado especialmente en la llamada “almendra” avilesina; es decir, el centro.