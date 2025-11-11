"Son unas obras muy necesarias. La espera se ha hecho larga, pero agradecemos que se hayan iniciado los trabajos", reconoce Rafael González, vecino de Raíces. Ayer empezaron, en la principal carretera del pueblo, los trabajos para el asfaltado de la principal arteria del pueblo, la calle Juan de Austria, algo muy esperado por los habitantes de la zona. "Estos días habrá alguna molestia, pero es por un bien mayor. A ver cómo queda", señala el castrillonense.

Raíces celebra el inicio de las obras de asfaltado: "Son muy necesarias"

Uno de los motivos para que se realizase esta intervención eran los baches, que originaron varias quejas. "Había socavones inmensos, por aquí pasan muchos coches y algunos parecía que botaban", relata Concha Sánchez, otra vecina que, además, destaca que la calle es "uno de los principales puntos de unión entre Avilés y Salinas". "En verano, sobre todo, no paran de pasar vehículos por aquí. Ahora, que no hace todavía muy mal tiempo y ha bajado el volumen del tráfico, es un buen momento para hacer esto", apunta la de Raíces.

Si todo sigue lo previsto por la empresa encargada de los trabajos, Pavitek, mañana finalizará la intervención en la zona. Ayer se desarrollaron los trabajos de preparado y fresado del pavimento, para hoy, de 8 a 18.00 horas, proceder con las obras de asfaltado y señalización horizontal. Para mañana, de 8 a 15.00 horas, se dejarán los últimos remates, con lo que se darán por finalizados los trabajos de asfaltado en Raíces.