El arqueólogo Alejandro García: "Ya no hay mito de que la muralla fue arrasada"

"Acabamos con el mito de que la muralla estaba arrasada y ahora podemos constatar que hay 57 metros lineales", señaló el arqueólogo Alejandro García, que es uno de los que investiga la fortificación medieval avilesina y que ayer intervino en la charla: "Prospecciones y perspectivas sobre la muralla avilesina" en la Casa de Cultura. García habló ayer de su trabajo a pie de muralla, de los vestigios hallados y de la datación conseguida en 2004 tras una investigación en San Bernardo donde tras realizar la prueba del carbono 14 permitió ubicar la muralla en torno al año 1100.

La primera fase se centró en las calles del Muelle y La Muralla y ha demostrado que se conservan cuatro metros y medio de alzado.

"La segunda fase (aún sin fecha fijada para comenzar) se centrará en analizar un tramo oculto bajo la acera de La Muralla, de 2,5 metros de profundidad", detalló el arqueólogo, quien alertó de que uno de los mayores problemas que han existido para la conservación de la muralla es su ubicación, pegada al mar.