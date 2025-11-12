Arranca la octava edición del programa Ciencia y Tecnología en femenino cuyo reto es "romper los roles de género"

Más visibilidad de las mujeres y romper roles de género. Este es el objetivo de la nueva edición del programa Ciencia y Tecnología en femenino, que tiene como misión fomentar el estudio de disciplinas cientificotecnológicas entre las jóvenes. La jornada de ayer abrió la octava edición de este plan municipal y del parque científico y tecnológico de Avilés con una mesa redonda en la que participaron, entre otras, mujeres del ámbito empresarial y educativo. "Es importante organizar acciones para visibilizar el papel de mujeres ingenieras y científicas que desempeñan ya un papel en empresas. Tener referentes es muy importante pero hace falta más visibilidad. Es cierto que las mujeres estamos un paso atrás en temas de comunicación, en visibilidad, es algo cultural quedarse en la fila de atrás", sostuvo Patricia López, responsable de Idonial.

El concejal de Promoción económica, Manuel Campa, destacó que el programa busca dar "un paso más" a Ciencia y Tecnología en femenino. "Después de este proceso de ocho años no vemos su repercusión en algunos procesos universitarios, el alumnado sale contento de lo aprendido, pero necesitamos profundizar en temas de visibilización de más mujeres en las empresas, del papel que tienen, y sobre todo de romper barreras", apuntó Campa, que entiende que el programa "ha de explicar a las chicas que no existen roles de género en las dedicaciones, en las labores, en los trabajos y en los estudios".

"Las desigualdades se mantienen en el ámbito STEM. Por ejemplo, en Ciencias, la presencia de alumnado masculino y femenino es similar, aunque con diferencias entre titulaciones. El cuello de botella está en las ingenierías, con una sobrerepresentación del 25%, y lo más destacable es que este porcentaje se ha detenido en los últimos años", explicó el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, que también participó en la jornada celebrada en Espacio Maqua.

Campo destacó que en Asturias "se mantienen los estereotipos y las diferencias en la representación de alumnado femenino en algunos estudios universitarios y, especialmente, en la formación profesional y son diferencias que se trasladan al mercado laboral". Aportó además una serie de datos: El 85% del alumnado de Enfermería y más del 90% de Magisterio por Educación Infantil son mujeres. A pesar de que el Principado es la segunda comunidad con más mujeres en Informática, la presencia femenina total no llega al 20%. En FP, en ramas técnicas como instalación y mantenimiento o electricidad y electrónica la presencia de mujeres no llega al 10%, mientras que en Cuidados o imagen personal superan el 90% y en servicios socioculturales o Sanidad suponen más del 70% de la matrícula.

Formación Profesional

En el plano educativo, la directora del CIFP Avilés, Susana Fonseca, tildó de "fundamental" la colaboración entre centros educativos y empresas para favorecer la inserción laboral. También habló de la escasez de alumnas en estudios masculinizados en FP. Fonseca indicó que ese proceso "no acaba de arrancar": "Tenemos ciclos industriales muy masculinizados, y hay ciclos formativos de la rama industrial con una salida laboral importante en los que no hay ni una sola chica". "Si bien en la rama científica se van incorporando mujeres, en la tecnológica, ingeniería y la parte industrial cuesta y quizá sea por desconocimiento o falta de referentes o un cóctel de todo, pero es un asunto muy importante y a trabajar porque nos estamos perdiendo la mitad del talento", remató.

La también docente, Inés Blanco Guisasola, que es jefa de estudios de la ESO en el colegio Santo Ángel, defendió que el papel de la Educación es mostrar los diferentes itinerarios educativos sin depender del nivel social ni del género. "La cuestión está en no derivar en los estereotipos marcados desde hace muchísimos años", expuso para después incentivar al alumnado a abrirse al campo científico y tecnológico. "En el colegio tenemos la suerte de contar con Sara Isabel García, que es la responsable de las TIC, y potencia que tanto chicos como chicas estudien asuntos relacionados con la innovación tecnológica y ella, además siendo mujer, ayuda a visibilizarlo", señaló no sin antes destacar la importancia de la Formación Profesional como paso previo o definitivo a los estudios universitarios.