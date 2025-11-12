Asturmadi celebra 40 años y multiplica por tres el tamaño de su fábrica tras una inversión millonaria

La compañía Asturmadi, que se dedica a la fabricación de puertas y también a la producción de elementos de energía solar, cumple cuarenta años. Lo va a celebrar esta semana con la inauguración de la "mayor ampliación" de su historia, reconoció ayer Alfredo Suárez, que es el presidente de la sociedad con sede central en el polígono de Las Arobias. La fábrica pasará, de este modo, de 8.000 metros cuadrados a los 25.000 que este viernes conocerá de primera mano Adrián Barbón, el presidente del Principado. "Concluimos con esta inauguración tres años de trabajo y una inversión final de 15 millones de euros", señaló Suárez que, junto a su esposa Flor Álvarez, recibió la pasada semana el premio a los mejores empresarios del Banco Sabadell.

Terrenos

La ampliación de la fábrica de Asturmadi se ha llevado a cabo en el terreno colindante a la nave original: en el polígono avilesino de Las Arobias. Ha crecido, precisamente, sobre los antiguos terrenos del Matadero de Avilés. "Los 25.000 metros cuadrados nuevos los hemos dividido así: 10.000 los dedicamos a la fabricación de puertas y el resto, a la energía solar", precisó Suárez.

Fondos propios

Suárez explicó que la ampliación de su empresa se hizo "casi toda con fondos propios, prácticamente el 80%". Añadió a continuación: "De cara al futuro tenemos la tranquilidad de que la empresa no tiene, no tenemos, deuda bancaria, estamos muy sólidos". Esta solidez, dijo, se debe, precisamente, a la diversificación de los negocios. "Vamos equilibrando", explicó Suárez. "Ahora mismo, que estamos en Doors a tope de producción, parte de renovables la paso a Doors y esta la dejo a un turno", añadió. A este respecto señaló que "la nueva línea de puertas" va a multiplicar por dos la capacidad productiva de esta área de negocio. "Vamos a hacer 150.000 puertas", reconoció.

Puertas

Suárez reconoce en las puertas su "commodity" : "Todo el mundo necesita puertas". La otra parte de la empresa es la que llama Reenergy y esa está condicionada por el devenir de las energías alternativas, actualmente, condicionada por los aranceles marcados por administración Trump. "A mí me prohíben traer bobinas de acero de China, porque tienen un arancel, pero, sin embargo, yo sí puedo ir a transformar a China y traer el producto transformado. Y pasa las fronteras sin arancel", concluyó el empresario.

Y en México

La compañía de Alfredo Suárez y de Flor Álvarez cuenta con dos fábricas: la de Avilés y una segunda, en México. "Esta segunda, fabrica ahora está sacando del orden de 30.000 puertas al año", explicó Suárez. "La estamos preparando para que responda al más que previsible boom de las energías alternativas", apuntó el presidente de la compañía. Sin embargo, no sólo crecerá por América. Suárez anunció que su empresa tiene puesta su mirada "en el este de Europa". Opina que es allí donde deberá empezar a fabricar puertas destinadas para los países de más allá del Danubio. Hace años que la compañía avilesina decidió que su supervivencia estaba en la ampliación de mercados. Esta es la razón por la cual, cuenta con oficinas comerciales por medio continente y también en América. Panamá es el último país en el que quieren abrir una oficina de distribución.