La Banda de Gaitas de Castrillón premia a Lisardo Lombardía

La Asociación Cultural L’Alborecer Banda de Gaites de Castrillón distinguirá, el próximo 29 de noviembre, a Lisardo Lombardía y a Esther García con dos de sus premios, la Gaita de Oro y la Flor de Agua. La entidad quiere reconocer a la escritora valdesana por su colaboración desinteresada con la asociación a lo largo de los últimos veinte años.

En el caso de Lombardía, la junta directiva ha acordado otorgar la Gaita de Oro por, entre otros motivos, su firme compromiso con la promoción de la música folk y tradicional asturiana dentro y fuera de nuestra región como productor musical, fundador del sello Fonoastur y presidente del Festival Intercéltico de Lorient, cargo que ostentó hasta el año 2021. Además, es miembro honorífico de la Academia de la Llingua Asturiana.