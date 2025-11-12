Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las bellas artes de la inclusión: las técnicas para estimular al alumnado de educación especial en Avilés

El San Cristóbal, que participa en el programa MUS-E, celebra una jornada de convivencia alrededor de la música, la pintura y el teatro

Participantes de distintos centros educativos, ayer, en la jornada MUS-E, en el Centro de Educación Especial San Cristóbal de Avilés. | LUISMA MURIAS

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

MUS-E es la inclusión educativa y social desde el Arte. Y de esto saben mucho en el colegio San Cristóbal de Avilés, centro de educación especial dirigido por Rubén Velasco, que ayer celebró una actividad en la que las Bellas Artes se afianzaron como herramienta en educación. Los niños del San Cristóbal –y alumnos invitados del Virgen de las Mareas, con su espectáculo "Mimos"– disfrutaron de distintas actividades durante la jornada lectiva y tuvieron también invitados especiales, como la de Amado González, "Favila". Este les dio los trucos de lo que mejor sabe hacer: pintar a pincel. Participó también, entre otros, Blanca Dacal, artista de referencia del centro, que explicó los trabajos realizados en el último curso.

Un grupo de niños en una actividad de pintura, ayer. | LUISMA MURIAS

El programa MUS-E –alcanza a más de 30.000 alumnos en centros de educación Primaria, Secundaria y Educación Especial– hace hincapié en la importancia del diálogo y la interacción así como el desarrollo de la creatividad y la imaginación en la práctica educativa para la mejora de los aprendizajes, la autoafirmación de los menores, la mejora de su autoestima y el fomento en los usuarios del emprendimiento y la iniciativa a través de la creatividad. En el colegio San Cristóbal hubo danza, arte plástico, teatro de improvisación, música, pintura creativa... Los alumnos se dividieron en distintos talleres.

Favila, a la derecha, durante el taller en el San Cristóbal.

Fue un no parar durante toda la jornada para los usuarios y responsables del centro, que contribuyen desde el arte en la construcción de personas. Porque ayer se rompieron clichés, se enseñaron valores, se abrazó la diversidad funcional y también la étnica, y todo con el arte como autopista hacia la inclusión. Y, sobre todo, los alumnos tuvieron la oportunidad de conocerse y compartir un día de "clase" donde reinó la improvisación. Como hacen los artistas.

Las bellas artes de la inclusión: las técnicas para estimular al alumnado de educación especial en Avilés

