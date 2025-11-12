Detienen en Avilés a un ruso, experto en falsificar recetas médicas para traficar con psicotrópicos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un ciudadano ruso de 35 años, especializado en la falsificación de recetas médicas con el supuesto objetivo de obtener medicamentos y sustancias psicotrópicas para su posterior venta. La intervención policial se inició el pasado martes, 4 de noviembre, cuando una farmacia del centro de Avilés alertó a la Policía Nacional al sospechar de la autenticidad de unas recetas presentadas por un cliente.

Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde comprobó que los documentos presentaban irregularidades. A partir de ese momento se inició una investigación que permitió descubrir que el individuo se dedicaba de manera profesional a falsificar recetas médicas, canjearlas por medicamentos y revenderlos para obtener beneficios económicos.

El detenido, que residía en España de forma irregular y cambiaba frecuentemente de domicilio en distintas provincias, había logrado ya obtener medicamentos mediante recetas falsas en otra farmacia de Avilés y en varios establecimientos de Cantabria, vendiendo posteriormente los fármacos en la Comunidad Valenciana.

Maletín

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron numerosas recetas falsificadas, un cuaderno con anotaciones escritas en ruso y un maletín con útiles para la confección de los documentos falsos, como sellos, tinta y material de impresión.

El detenido utilizaba la identidad de una tercera persona y los datos falsificados de un supuesto doctor valenciano para dar apariencia de autenticidad a las prescripciones.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés.