Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen en Avilés a un ruso, experto en falsificar recetas médicas para traficar con psicotrópicos

Una farmacia del centro de la ciudad alertó a la Policía Nacional "al sospechar de la autenticidad" de un documento presentado por un cliente

Un agente de la Policía Nacional en Avilés, en una imagen de archivo.

Un agente de la Policía Nacional en Avilés, en una imagen de archivo. / MARA VILLAMUZA

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Avilés a un ciudadano ruso de 35 años, especializado en la falsificación de recetas médicas con el supuesto objetivo de obtener medicamentos y sustancias psicotrópicas para su posterior venta. La intervención policial se inició el pasado martes, 4 de noviembre, cuando una farmacia del centro de Avilés alertó a la Policía Nacional al sospechar de la autenticidad de unas recetas presentadas por un cliente.

Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde comprobó que los documentos presentaban irregularidades. A partir de ese momento se inició una investigación que permitió descubrir que el individuo se dedicaba de manera profesional a falsificar recetas médicas, canjearlas por medicamentos y revenderlos para obtener beneficios económicos.

El detenido, que residía en España de forma irregular y cambiaba frecuentemente de domicilio en distintas provincias, había logrado ya obtener medicamentos mediante recetas falsas en otra farmacia de Avilés y en varios establecimientos de Cantabria, vendiendo posteriormente los fármacos en la Comunidad Valenciana.

Maletín

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron numerosas recetas falsificadas, un cuaderno con anotaciones escritas en ruso y un maletín con útiles para la confección de los documentos falsos, como sellos, tinta y material de impresión.

El detenido utilizaba la identidad de una tercera persona y los datos falsificados de un supuesto doctor valenciano para dar apariencia de autenticidad a las prescripciones.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  2. Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
  3. Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
  4. Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
  5. Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
  6. Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
  7. Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
  8. Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir

Detienen en Avilés a un ruso, experto en falsificar recetas médicas para traficar con psicotrópicos

Detienen en Avilés a un ruso, experto en falsificar recetas médicas para traficar con psicotrópicos

El Avilés asienta su muralla: esta es la clave para la mejora defensiva del cuadro blanquiazul

El Avilés asienta su muralla: esta es la clave para la mejora defensiva del cuadro blanquiazul

"Este hueso, ¿es humano?": este fue el primer paso para solucionar el crimen de una joven avilesina la noche de Reyes de 1991

Asturmadi celebra 40 años y multiplica por tres el tamaño de su fábrica tras una inversión millonaria

Mavea califica de "sinsentido" las trampas para la avispa asiática

Recepción a un grupo de educadores de Guatemala

La Banda de Gaitas de Castrillón premia a Lisardo Lombardía

La obra de teatro "Zozobra", este fin de semana en Castrillón

Tracking Pixel Contents