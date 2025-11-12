Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dosis de punk y rock australiano para la Factoría

La cita del día 22 de noviembre contará con "Sartenazo cerebral", "Involución" y "Lineslick"

Por la izquierda, José Antonio Peña («Lineslick»), Jorge Miranda Lueje («Sartenazo cerebral»), David Álvarez («Involución»), Luismi Díaz, Iker Cagigal («Involución) y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ayer, en el Ayuntamiento minutos antes de la presentación del festival. | MIKI LÓPEZ

I. García

Avilés

"Sartenazo Cerebral", "Involución" y "Lineslick" actuarán el próximo día 22 en la Factoría Cultural. Las tres bandas conforman el cartel de la séptima edición del Factoría Rock fest y para la ocasión tienen preparada una tarde-noche "para disfrutar de la buena música" asturiana. Las dos primeras bandas, una avilesina y otra castrillonense, hacen punk rock y la tercera, de distintos puntos de Asturias, se decanta por el sonido aussie rock, o lo que es lo mismo el rock australiano que nació a raíz del punk rock y el garaje de los setenta en aquellas latitudes. La cita comenzará a las 20.00 horas.

La edil de Cultura,Yolanda Alonso, destacó el Factoría Rock Fest por la promoción de bandas asturianas. Luismi Díaz, de la asociación Valliniello Sound City y organizadora del festival, detalló que las entradas anticipadas cuestan diez euros y se pueden adquirir en el bar Route 66 y que si alguien es socio de Valliniello Sound City o de la asociación vecinal de La Carriona tiene tres euros de descuento. La entrada en taquilla son 12 euros.

"Sartenazo cerebral" presentará su sexto disco, "Y una mierda", cargado de punk rock combativo como sus otros álbumes. "Involución" llegan desde Castrillón con una maqueta titulada "Sádicos" y con un plan de editar su primer disco, también de punk rock en 2026 "aún sin nombre", avanzó su vocalista Iker Cagigal. "Lineslick" se estrenará en el Factoría Rock . El quinteto nacido de las cenizas de "Atomic Zeros" llega con José Antonio Peña y Ricardo Herrero y con una vocalista femenina "que no suele haber" en el rock australiano.

TEMAS

