Encuentro con la Alcaldesa como aperitivo de la Gala del Deporte
Mariví Monteserín recibe a las personas y representantes de las entidades galardonas este año, que recogerán su premio el viernes
N. M.
La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recibió ayer a las personas y representantes de las entidades que han sido galardonadas con los Premios Tiempo de Deporte 2025, un reconocimiento a los logros y a las trayectorias deportivas. La Gala del Deporte Avilesino, en la que se hará entrega de los premios, se celebra este viernes en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés y en ella se distinguirá de manera especial a Alba García, una de las mejores atletas de la historia de la ciudad.
Además, se reconocerá la trayectoria de José Andrés Blanco, ciclista adaptado que compitió en las modalidades de ruta y pista y que ganó dos medallas en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000; Isabel Cortavitarte, judoka que ganó dos medallas en el Campeonato Europeo de Judo en los años 1982 y 1988; Francisco José Blanco, impulsor de la escalada deportiva en Asturias; y Fernando Fernández Núñez, exdirector deportivo de la Fundación Deportiva Municipal. Los galardones al deporte base se los ha llevado el club Óscar Fernández, dedicado al judo y a la lucha sambo, y Ana Sáez, que realiza natación artística.
Durante la gala también se distinguirán los ascensos de equipos como el Avilés, el Navarro, el Valeo o La Curtidora, además de las bodas de plata del Judo Avilés, el grupo cicloturista San Agustín y el Llaranes.
