Y Franco dejó de presidir el Pleno de Avilés

Un ujier municipal retira el cuadro de Franco del salón de Plenos de Avilés. Eso ocurrió en la primera sesión de la Transición siendo Alcalde Manuel Ponga . Y así está retratado en la exposición que repasa la Transición democrática en Asturias y en Avilés que organiza la plataforma en defensa de los Servicios Públicos y la Fundación Juan Muñiz Zapico en Camposagrado. Imágenes y más imágenes, la mayoría en blanco y negro, para repasar los primeros años de la democracia tras décadas de dictadura.

Y Franco dejó de presidir el Pleno

Laureano López Rivas, que es el presidente del colectivo organizador, destaca la importancia didáctica de la muestra con el fin de que los escolares conozcan esta etapa reciente de la historia. El historiador Manuel Ángel Hidalgo habló de la muestra para apreciar los cambios sufridos por la ciudad en cinco décadas y puso como ejemplo el plan para erradicar el chabolismo, la contaminación y "una vida cultural de enorme pujanza" en el Avilés de los ochenta, más concretamente en la Casa de Cultura de la calle Jovellanos.

La muestra está dividida en dos bloques, uno que repasa la Asturias de entonces desde el prisma político, sindical y social y aportada por la Fundación Juan Muñiz Zapico, que rescata imágenes de las grandes movilizaciones de la siderurgia de 1976, del primer mítin de La Pasionaria en el Suárez Puerta tras años exiliada, así como de otros paneles que recuperan la historia de partidos como Fuerza Nueva, UCD, PTE, LCR, MCA y el CDS, entre otros.

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, destacó de la Transición "la conquista de libertades, derechos sociales y la justicia social" y alertó que hay que ¡"seguir luchando" por afianzarlos. A su lado estaba la edil de Memoria, Ana Solís que indicó que en "la Transición también hubo represión" y Alejandro Ferrer, de la Muñiz Zapico, defendió que "la democracia no llegó el el bolso de nadie sino que fue trabajada por la lucha de hombres y mujeres".

La muestra estará abierta hasta el 21 de noviembre. El horario de visitas es de 10 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 de lunes a viernes y de 10 a 13 horas los sábados. Es posible además concertar visitas guiadas durante el horario de apertura de la muestra o a través del teléfono 633349493.