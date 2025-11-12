Mavea califica de "sinsentido" las trampas para la avispa asiática
M. M.
El avispón asiático apareció en Asturias en el año 2014. Desde entonces se han instalado en casi cualquier rincón trampas para eliminar estos insectos. Uno de los métodos más conocidos para controlar y eliminarlos es el trampeo masivo con cebos azucarados. Sin embargo, las trampas no son selectivas, según advierten desde el Grupo Naturalista Mavea.
"Ya el año de su llegada, numerosos profesionales de la entomología avisaron del grave problema de las trampas que se instalan, ya que capturan todas aquellas especies susceptibles de ser atraídas por los compuestos volátiles azucarados del cebo, como por ejemplo abejorros, sírfidos, polillas o mariposas. Por cada avispón asiático capturado, muchas decenas de especies polinizadoras beneficiosas mueren atraídas por el producto que contienen las trampas", alertaron desde Mavea.
Desde el Grupo Naturalista recomiendan quitar todas las trampas con cebos. "Hay que reunir un equipo multidisciplinar, que incluya no solo apicultores e ingenieros, sino también los biólogos que están trabajando con el avispón. Hay que hacer estudios para ver su efecto en el ecosistema y posibles especies que lo controlen. Para detectar nidos hace falta hacer un seguimiento y tener drones. Es decir, tener un plan efectivo sobre este avispón. Estamos inmersos en la sexta extinción faunística a nivel mundial y los insectos polinizadores", precisan mediante un comunicado, en el que dejan claro: "El trampeo ni frena la expansión, ni reduce el tamaño poblacional".
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir