Mavea califica de "sinsentido" las trampas para la avispa asiática

El avispón asiático apareció en Asturias en el año 2014. Desde entonces se han instalado en casi cualquier rincón trampas para eliminar estos insectos. Uno de los métodos más conocidos para controlar y eliminarlos es el trampeo masivo con cebos azucarados. Sin embargo, las trampas no son selectivas, según advierten desde el Grupo Naturalista Mavea.

"Ya el año de su llegada, numerosos profesionales de la entomología avisaron del grave problema de las trampas que se instalan, ya que capturan todas aquellas especies susceptibles de ser atraídas por los compuestos volátiles azucarados del cebo, como por ejemplo abejorros, sírfidos, polillas o mariposas. Por cada avispón asiático capturado, muchas decenas de especies polinizadoras beneficiosas mueren atraídas por el producto que contienen las trampas", alertaron desde Mavea.

Desde el Grupo Naturalista recomiendan quitar todas las trampas con cebos. "Hay que reunir un equipo multidisciplinar, que incluya no solo apicultores e ingenieros, sino también los biólogos que están trabajando con el avispón. Hay que hacer estudios para ver su efecto en el ecosistema y posibles especies que lo controlen. Para detectar nidos hace falta hacer un seguimiento y tener drones. Es decir, tener un plan efectivo sobre este avispón. Estamos inmersos en la sexta extinción faunística a nivel mundial y los insectos polinizadores", precisan mediante un comunicado, en el que dejan claro: "El trampeo ni frena la expansión, ni reduce el tamaño poblacional".