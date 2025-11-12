La obra de teatro "Zozobra", este fin de semana en Castrillón

La compañía de teatro La Roca Producciones representa este fin de semana "Zozobra" en dos puntos de Castrillón. Bajo la dirección de Pep Vila, los actores Alberto Rodríguez y Roca Suárez llevan a escena el texto cómico que el propio Vila escribió junto a Maxi Rodríguez. El próximo sábado se podrá ver en la sede de la Asociación Vecinal de Naveces desde las 20.00 horas. El domingo habrá una nueva representación en sesión vermú, en este caso en el patio del colegio "Manuel Álvarez Iglesias" de Salinas.

Las dos funciones son de acceso libre hasta que se complete el aforo. La compañía asturiana ofrecerá más delante otras dos representaciones de la obra, el sábado 29 de noviembre a las 20.00 horas en la sede de la Asociación Vecinal de La Braña y el domingo 21 de diciembre, también a las 20.00 horas en la Plaza de Europa.