Ya es oficial: la primera escuelina del Principado en Avilés abrirá este viernes

La escuelina "Curriverás", primera de la red autonómica en Avilés, abrirá sus puertas el próximo viernes día 14. Así se lo hizo saber la directora del centro a las familias en una reunión celebrada esta mañana en el espacio situado en la antigua sede de Infantil del colegio Palacio Valdés, en el barrio del Carbayedo. Durante la reunión, la responsable de "Curriverás" detalló a las familias las normas de funcionamiento del centro así como las horas de entrada y salida. También explicó que los pequeños, como suele ocurrir en su primera etapa educativa, tendrán un período de adaptación para aclimatarse al espacio y sus educadores. Ese período de adaptación se extenderá desde el viernes 14 hasta el lunes 24, es decir, siete días lectivos.

La jornada de adaptación empieza el viernes a las 9.30 horas y pondrá fin a un año de reclamaciones de las familias. Hubo algunas que esperaban estrenar al nuevo curso en septiembre, sin embargo la obra aún no había finalizado, después de haber comenzado la pasada primavera y extenderse "más de cuatro meses", que era el plazo fijado para su finalización. Las familias que tenían a sus descendientes admitidos en ese nuevo centro tuvieron que hacer cábalas para matricular a sus pequeños en otros centros privados a la espera de la apertura con el consiguiente desembolso económico. Otros tuvieron que dejar a sus hijos con abuelos u otros familiares para poder así conciliar su vida laboral y familiar.

La inversión para llevar a cabo esta nueva infraestructura ha supuesto una inversión para las arcas autonómicas de 229.484 euros.