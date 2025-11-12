"Pedro Menéndez" premia a la Junta de Cofradías de Avilés

La acción cultural desarrollada por la Junta de cofradías de Semana Santa de Avilés y la labor social llevaba a cabo por Pablo González Castañón, ya fallecido, se han llevado este año las menciones honoríficas de la asociación de vecinos del centro "Pedro Menéndez" con motivo del acto central de sus fiestas de San Nicolás. El premio "Amelia Avilés en femenino" lo recogerán la periodista Ruth Arias. La entrega de los galardones será el próximo 5 de diciembre, viernes, en el transcurso de una cena en el Hotel Palacio de Avilés.