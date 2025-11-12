Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Pedro Menéndez" premia a la Junta de Cofradías de Avilés

La acción cultural desarrollada por la Junta de cofradías de Semana Santa de Avilés y la labor social llevaba a cabo por Pablo González Castañón, ya fallecido, se han llevado este año las menciones honoríficas de la asociación de vecinos del centro "Pedro Menéndez" con motivo del acto central de sus fiestas de San Nicolás. El premio "Amelia Avilés en femenino" lo recogerán la periodista Ruth Arias. La entrega de los galardones será el próximo 5 de diciembre, viernes, en el transcurso de una cena en el Hotel Palacio de Avilés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  2. Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
  3. Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
  4. Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
  5. Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
  6. Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
  7. Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
  8. Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir

Mavea califica de "sinsentido" las trampas para la avispa asiática

Recepción a un grupo de educadores de Guatemala

La Banda de Gaitas de Castrillón premia a Lisardo Lombardía

La obra de teatro "Zozobra", este fin de semana en Castrillón

"Pedro Menéndez" premia a la Junta de Cofradías de Avilés

"El urbanismo en Castrillón está bloqueado", denuncia el PSOE

El arte fluye en Corvera entre pinceladas y cámaras de foto

"Este hueso, ¿es humano?": este fue el primer paso para solucionar el crimen de una joven avilesina la noche de Reyes de 1991

Tracking Pixel Contents