Recepción a un grupo de educadores de Guatemala

El Ayuntamiento recibió ayer la visita de cinco educadores de Guatemala, que colaboran con un proyecto de la Asociación para la Cooperación Seronda, impulsora de un centro educativo en la capital guatemalteca dirigido a 200/250 pequeños de barrios marginales, a quienes además de darles una educación se les acompaña para acceder a un empleo. La presencia en Asturias de los docentes, en la imagen con autoridades municipales, tiene como objeto sensibilizar sobre las difíciles condiciones de vida que se dan en su país.