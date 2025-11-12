"El urbanismo en Castrillón está bloqueado", denuncia el PSOE

"Es inaceptable que un concejo como Castrillón, con uno de los ayuntamientos más saneados y con mayor capacidad económica de Asturias, tenga completamente bloqueado el urbanismo", criticó ayer Iván López, portavoz del PSOE en Castrillón, que añadió que "si hace falta aumentar el personal, que lo hagan, pero que dejen de paralizar la vida del municipio".

Según explica el socialista, las actas oficiales de la Junta de Gobierno Local demuestran que, entre enero y octubre de 2025, solo se ha concedido una licencia de vivienda nueva en todo el concejo. Durante diez meses, la actividad urbanística se ha limitado a reparaciones menores, rehabilitaciones de fachadas y trámites administrativos, sin impulso a nuevos proyectos residenciales ni planificación de vivienda pública. "Esto refleja una absoluta falta de gestión, de liderazgo y de visión política por parte del gobierno del PP", sentencia López.