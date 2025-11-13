Todos los actos del 25N en la comarca avilesina: la gran marcha violeta, lectura de manifiesto, charlas, talleres...

Castrillón será el punto de salida de la gran marcha contra la violencia de género de la comarca avilesina. Así lo han acordado esta mañana las concejalas de Igualdad de la comarca, en una reunión mantenida en el ayuntamiento castrillonense. Para conmemorar el 25N, que este 2025 tendrá por lema "juntas contra la violencia", también se celebrarán charlas y talleres en los concejos de la comarca.

Como todos los años, el plato fuerte de la celebración de los actos del Día contra la violencia de género en la comarca será la gran marcha. Está previsto que este año se celebre el 22 de noviembre, sábado. Saldrá a las 12.00 horas de la plaza de Europa, y está previsto que finalice a las 12.45 en el Valey Centro Cultural, donde el guitarrista Armando Orbón ofrecerá un concierto en recuerdo de las víctimas de la violencia de género.

Otro de los actos centrales de esta reivindicativa fecha será el propio 25N, cuando se leerá el manifiesto del Consejo municipal de la mujer de Avilés en la plaza de España de Avilés, a las 12.00 horas. En el concejo avilesino también habrá charlas, talleres de manualidades y cine durante toda la semana. El jueves 20 de noviembre en la Casa de Cultura, a las 18.00 horas, se proyectará la película "Respirando bajo el agua" y se organizará un cine fórum en el que participarán Vanesa Fernández Cuetos, asesora jurídica del Centro Asesor de la Mujer y Yoanna Magdalena Benavente, coordinadora de la Red de Casas de Acogida.

Alba Escandón, edil de Gozón; Lucía Fernández Ron, de Avilés; Lourdes López González, de Castrilón; Dolores Fernández Suárez, de Illas; y Patricia Suárez Calderero, de Corvera. / A. C.

Programación del 25N en Avilés

El viernes 21 en la Casa de las Mujeres a las 18.00 horas tendrá lugar la conferencia "Cuando la violencia se disfraza de amor: cómo acompañar a nuestras hijas e hijos en relaciones sanas" , a cargo de María Sánchez, psicóloga y sexóloga. Se trata de una iniciativa del AMPA del IES nº5 para propiciar un encuentro con familias.

El lunes 24, también en la Casa de las Mujeres a las 17.00 horas se organiza un taller de escarapelas para preparar materiales de cara a la manifestación del día 25N en Avilés convocada por Asturies Feminista.

Y también el día 25N en colaboración con Amnistía Internacional, se instalará un cementerio simbólico efímero en Las Meanas para representar y recordar a todas las víctimas que se cobró la violencia machista a lo largo de este año, y que permanecerá tota la jornada del martes 25 de noviembre,

El mismo martes 25 de noviembre, y convocada por Asturies Feminista 8M, tendrá lugar una manifestación de las mujeres de Avilés con salida a las 19.00 horas de la Plaza del Vaticano bajo el lema "El machismo nos cuesta la vida", que finalizará en la Plaza de España.

El 14 de noviembre, a las 18.00 horas, hay un cine fórum en la Casa de las Mujeres en donde se proyectará y debatirá sobre la película documental "El techo amarillo", dirigida por Isabel Coixet (2022), que trata sobre abusos sexuales denunciados por un grupo de chicas adolescentes por parte de sus profesores en una academia de teatro. Actividad que también está organizada por Asturies Feminista 8M.

Por su parte el servicio de Juventud del Avilés ha organizado la III Jornada Juvenil "Debatimos sobre la violencia de género" con sesiones y talleres los días 18, 21 y 22 de noviembre en Espacio Joven del Edificio Fuero.

El martes 18 de noviembre a las 19.00 horas, en el Palacio Valdecarzana tendrá lugar la conferencia "Claves para identificar la Violencia Psicológica" con Marisol Delgado, psicóloga. Organizada por la Vocalía de la Mujer de AA.VV. Pedro Menéndez

Programación del 25N en Castrillón

En Castrillón, desde el jueves 20 de noviembre y hasta fin de existencias, los integrantes de la asociación de comerciantes, Castricom, repartirán cepillos para el pelo a las personas que acudan a los establecimientos asociados, en una campaña para promocionar los actos con motivo del 25N que lleva por lema "El amor no da tirones".