Arranca, tras cinco años, el Consejo Sectorial del Museo de Anclas

"Es un gran día, por fin se ha dado el paso para la constitución del Consejo Sectorial Municipal del Museo de Anclas", destacó ayer Marián Carbajal, concejala del Ayuntamiento de Castrillón, tras la primera reunión del citado organismo. A pesar de haber sido creado en 2020, hasta ayer no se había celebrado ninguna reunión. Presidido por Eloy Alonso, alcalde del concejo, este consejo cuenta con representación de tres de los cuarto partidos que forman la corporación municipal, además de tener miembros de la cofradía Buena Mesa de la Mar y de la asociación vecinal de Salinas. El representante de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, no pudo asistir a la reunión de ayer. Tampoco participaron en este consejo las personas que representan a IU, la Demarcación de Costas y la Asociación Amigos del Museo de Anclas Philippe Cousteau.

Ayer, en la constitución del propio consejo, se tuvieron en cuenta varias sugerencias.