Castrillón forma a las auxiliares más cualificadas de Asturias: esta es la curiosa competición que tuvo lugar en el Isla de la Deva
El Isla de la Deva alberga la competición Skills de FP, que mide a estudiantes de Enfermería y de Atención a Personas Dependientes
N. M.
Todas las miradas apuntaban al centro del salón de actos del Isla de la Deva. Allí, dentro de un semicírculo de sillas, se encontraba una cama de hospital, una televisión de cartón y una actriz que hacía las veces de persona anciana. Ante este escenario, las tres participantes en la competición Skills, una cita que busca a la mejor estudiante de las especialidades del grado medio de Auxiliar de Enfermería y el ciclo técnico de Atención a Personas en Situación de Dependencia. En suelo castrillonense se midieron una de las estudiantes del Isla de la Deva, Nataly Mercado, ante dos gijonesas, una del IES Número 1 y otra del Roces. Finalmente la victoria cayó en el lado gijonés, en concreto en las manos de Irene Caridad Lorences Moreno, del Número 1.
Rubén Caba es el organizador de esta prueba en el Isla de la Deva. él mismo explica el funcionamiento de la misma. "Las alumnas se enteran del reto que tienen que realizar cuando llegan aquí. No se puede traer preparado de casa. En este caso la prueba consiste en atender a una persona mayor que, estando en una cama de hospital, quiere poder ver la tela. La complejidad, además de en esa ayuda, está en controlar las diferentes patologías que tiene", señala el profesor castrillonense, del departamento de Salud, quien destaca la implicación que tienen las participantes en esta competición. "No solo es el atreverse a saltar a competir, si no que esto tiene que, como todo, entrenarse. Mercado, en nuestro caso, ha tenido que venir fuera del horario lectivo para prepararse", asegura.
Aunque finalmente no consiguió hacerse con la victoria, lo que le hubiese supuesto tener que viajar a Madrid para realizar la prueba a nivel nacional y, si ganase en esa ronda, irse a una competición a nivel europeo; la estudiante castrillonense se mostró muy satisfecha con su actuación. "Nos preguntaron en clase que quién se animaba a participar en la prueba y no lo dude. Es algo que me gusta mucho y quería representar al instituto", explica Mercado, que detalla algunas de las dificultades que tuvo durante la prueba. "No solo es poner a una persona mayor en un sillón a ver la tele. En este caso también le costaba respirar, por lo que había que ayudarle con el respirador, y tenía diabetes, lo que también le daba un punto más", detalla.
Cierto es que la prueba tuvo una gran afluencia de público, fomentado en parte porque desde el centro quisieron involucrar a todo el alumnado. Por ello, además de acoger el regional de Skills, durante estos días los alumnos de Secundaria han recibido talleres de primeros auxilias, de toma de constantes vitales y de interpretación de etiquetas alimenticias. El Isla de la Deva no pasó de ronda, pero las enseñanzas de esta semana tardarán en olvidarse.
