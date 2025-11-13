La Cátedra de la Sidra entra en el libro de honor del Yumay

Luis Benito García es el director de la Cátedra de la Sidra de la Universidad de Oviedo y ayer fue el encargado de firmar en el libro de honor de la cofradía de "Gastrónomos del Yumay". Lo hizo con "honor y agradecimiento" a uno de los negocios hosteleros que vela por una "gastronomía propia y vinculada a la sidra, todo ello frente al ‘macdonalismo’ y eso es porque nuestra cultura sidrera tiene ese escudo protector que lo hace atractivo a todos los niveles".

El director de la Cátedra de la sidra visitó este jueves por primera vez el restaurante de Villalegre, un local que cerrará sus puertas en las próximas semanas por jubilación. "Es un lugar que le da un espacio importante a la sidra y que tiene detrás unos estándares de calidad con la gastronomía y la cultura sidrera", expresó Luis Benito García momentos antes de reunirse con Justo García, propietario del local que, a su vez, es sede de "Gastrónomos del Yumay" y con Carlos Martínez Guardado como cabeza visible, como uno de los gastrónomos más activos del país. A la cita se sumó igualmente Amada Álvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias. Y todos degustaron un menú de a base de chosco de entrante, verdinas con pixín y langostinos que fue el plato con el que la guisandera Lola Sánchez logró un campeonato de España y de postre, gamonéu y un quirós. Todo, regado con sidra brut de denominación de origen.

Luis Benito García tuvo tiempo de explicar el "buen momento" de la cultura sidrera que está a punto de cumplir su primer año desde que la UNESCO la incluyera en su listado de patrimonio cultura inmaterial de la humanidad. García habló que todos los agentes implicados en este pequeño mundo de la sidra han de trabajar juntos. "Y si digo todos los agentes, abarca desde lo más básico que es la producción de la manzana hasta el mayor refinamiento... todo forma parte de una cultura viva y adaptativa como la sidrera", apuntó el director de la Cátedra de la Sidra en la Universidad de Oviedo.