La construcción del nuevo horno de Saint-Gobain: este es el plan de derribos y ampliaciones

Borja Sánchez, que es el consejero de Industria y de Ciencia, le explicó ayer al diputado regional del Partido Popular (PP) Rafael Alonso que hay un grupo de trabajo "específico" que tiene como objetivo planificar los pasos que hay que dar para garantizar la instalación de un nuevo "horno float" en el complejo fabril de La Maruca. Esto sucedió en la comisión de Industria que acogió la Junta General del Principado ayer por la tarde. "No sólo es actuar sobre el ‘horno float’, también sobre la subestación eléctrica y las autorizaciones ambientales: son actuaciones complicadas", explicó Sánchez.

El grupo de trabajo que había sido objeto de la cuestión de Alonso, señaló Sánchez, está compuesto el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, por un representante del Ayuntamiento de Avilés y otro de la propia compañía. Sánchez habló como paso previo al "horno-float" de la construcción de una nueva subestación eléctrica, circunstancia que lleva semanas en los planes de futuro de la compañía, como viene informando LA NUEVA ESPAÑA.

Subestación

Lo que está en los planes –falta el paso de las musas al teatro– es retirar uno de los tres transformadores que actualmente están en funcionamiento. Esta demolición se hará junto con la de la torre del depósito antiguo de agua (uno está al lado del otro, en la misma finca). La idea es aprovechar el espacio ganado (hasta el secadero de arena) para instalar una nueva subestación con mayor capacidad porque el "horno float" que está en la lista de deseos de la fábrica de Avilés se va a alimentar al 50 por ciento con gas natural quemado con ayuda de oxígeno y, el resto, con electricidad. Y es que se prevé la instalación de electrodos en la solera del nuevo horno. Estos electrodos garantizarán la fusión de las materias primas.

De este modo, el proyecto de la nueva subestación "triplicará" en superficie a la actual, que lleva funcionando "casi desde que echó a andar la fábrica en La Maruca". Cuando la nueva esté activa será cuando se desmontarán los transformadores más antiguos.

Además está previsto enterrar las tuberías de agua (las que ahora salen del depósito que van a tirar) y se desmontarán también las tuberías de gas de la zona de Proteo.

Estas intervenciones, sobremanera la de la subestación eléctrica –que mencionó el consejero–, es un paso previo para un "horno float" con su vida útil agotada y que, por el momento, no cuenta con el "sí" definitivo de la compañía y esto es así porque hay una demora en la convocatoria del nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización.