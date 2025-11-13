La dura crítica del Belenos hacía la alcaldesa de Avilés (y se anuncian movilizaciones): "Se nos está tratando de manera injusta"

"Nos está haciendop pensar que no quiere al Belenos en la ciudad. O sí, pero en una categoría regional para no molestar". Con esta contundencia se ha dirigido el Belenos, el principal club de rugby de Avilés, hacía Mariví Monteserín, alcaldesa de la ciudad. La invitación a la Gala del Deporte, que se celebra mañana, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Según explica en una carta el conjunto avilesino, "nuestra directiva quiere comunicar la decisión de no acudir a la gala". "Para nosotros es, sin duda, una decisión muy difícil de tomar pero no podemos asistir sin antes dar una solución a lo denunciado en varias ocasiones", aseguran.

Desde el club explican que el día 1 de noviembre solicitaron una reunión con Monteserín "para tratar un tema que lleva enquistado más de dos años , el cual está llevando a nuestro club a tener grandes problemas deportivos y económicos". "Creemos que desde el Ayuntamiento se nos está tratando de manera injusta, llegando a ser una falta de respeto tanto a nuestra directiva como a socios, patrocinadores , jugadores y familiares", afirman. Además, el club destaca que, entre los reconocimientos que se otorgaran en la gala, no se han acordado "del ascenso a División de Honor Elite ( máxima categoría de un equipo en nuestra ciudad ) ni del campeonato de la liga Astur-Cántabra de nuestro equipo sub 14, que además fue equipo invicto en el campeonato de España".

"Todo ello nos hace pensar que usted no quiere al Belenos Rugby Club en la ciudad o sí, pero en una categoría regional para que no 'molestar'. Si a todo lo mencionado anteriormente le sumamos los problemas de instalaciones deportivas que tiene el club se nos hace muy difícil creer en su política deportiva así como social", cargan desde el Belenos, que anuncian un "calendario de movilizaciones para pedir soluciones, tanto a nuestra deuda como a nuestros problemas de instalaciones, algunos de ellos muy importantes para la seguridad de nuestros niños y niñas".