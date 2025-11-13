Emotiva reunión de los 40 de los ochenta

"Nos une el compañerismo", señala Emilio Menéndez, uno de los asistentes a una comida de "camaradería" que reunió este jueves a cuarenta policías nacionales de Avilés jubilados. Alberto López Rancaño era el más veterano a sus 84 años que recuerda cuando llegó a Avilés de teniente y aquellos turnos de "24 / 24", es decir, un día completo de trabajo y al día siguiente, otro de descanso. "Avilés no era una plaza difícil en los ochenta", señala López. Menéndez, que entró en 1986 al cuerpo, recuerda la zona de Carlos Lobo "como un hervidero de drogadictos" y unos tiempos en los que la comisaría estaba en Álvarez Acebal.

Dos excompañeros de la policía se funden en un abrazo.

Flor Rodríguez, que ayer participó en la comida, era policía local cuando el resto de comensales de ayer se estaban en activo. Recibió una medalla al mérito policial. "Colaboré mucho con la Nacional, que de aquella (los ochenta) no tenía agentes de calle mujeres y la Local, sí", señala Rodríguez, que se encargó de los registros a mujeres.

Celso Freijo fue operador de sala del 091 y fue además representante sindical del SUP y todo en aquella "inadecuada" sede de Álvarez Acebal. Genaro Gómez, es de los más "nuevos" de la comida de fraternidad: se jubiló en 2023 y también destacó que es un buen momento para conversar y ver a antiguos compañeros.

Margarita Tejerina, secretaria de la comisaría de Álvarez Acebal "hasta 1995 que se cambió de comisaría", empezó a trabajar en 1989 "como miembro de los cuerpos generales de la administración", concluyó diciendo. Comieron garbanzos con gambas o ensalada de quesos de primero y de segundo, carrilleras al vino o rollitos de pixín.