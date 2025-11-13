Juan Vázquez: "En Asturias sobra propaganda y falta consistencia"
El exrector advierte sobre la "defensa de lo público desde la aversión de lo privado"
Juan Vázquez, que es economista y fue Rector de la Universidad de Oviedo entre 2000 y 2008, habló ayer en Avilés sobre la situación económica de la región y en su discurso salieron también la llegada de las universidades privadas al Principado, la "renovación de las élites políticas" y hasta la paradoja de que "en esta región no haya fin de semana en que se entregue un premio". "A día de hoy creo percibir una cultura de la complacencia más que del rigor". En consecuencia, señaló, el profesor jubilado admitió ser partidario de "una política gris y brillante" porque está convencido de que "Sobre propaganda y falta consistencia", determinó.
Vázquez habló de todo esto por invitación de la Sociedad Económica de Amigos del País y lo hizo en uno de los salones de actos del hotel Palacio de Avilés, que es el que acoge las actividades de la asociación cultural.
Sobre la llegada de las universidades privadas a Asturias señaló: "En Asturias ha surgido un movimiento de defensa de lo público desde la más absoluta aversión a lo privado". De tal modo lo cree que añadió: "A veces que hay que defenderse de los que defienden así lo público". A la vez advirtió sobre "hinchar las expectativas". Recordó, en este sentido, que en su época se decía que en el campus de Mieres iba a haber "seis mil estudiantes: después de todo lo que hemos hecho en este tiempo, no son más de quinientos", destacó el conferenciante que presentaron la presidenta de la Sociedad de Amigos del País, o sea, Silvia Argüelles, y Juan García, el secretario de la entidad.
El profesor también habló de la renovación de los dirigentes asturianos. Y puso un ejemplo "ad hoc": "A veces importa más la gratuidad del viaje que la calidad del servicio". Tan "ad hoc" que en realidad estaba hablando de la decisión del Gobierno de que los estudiantes universitarios que empiezan tengan que pagar matrículas. Dijo, "aunque suene a cosa de viejos", que prefiere "la Asturias de la política gris que brilla". Y dijo para finalizar: "Hay que huir de los políticos de aplauso fácil". Y se ganó el aplauso de la sala.
