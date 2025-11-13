La Navidad ya está en Avilés: comienza la instalación de del alumbrado festivo en la calle

La Navidad ya está presente en Avilés. Esta mañana se ha podido ver la instalación de las primeras luces en las calles de la ciudad en el entorno de la plaza de Pedro Menéndez

La iluminación ornamental de Navidad para los años 2025 y 2026 en la ciudad cuenta con un presupuesto base de 726.000 euros (IVA incluido). Supone la mayor partida económica en la historia de la ciudad -triplica el presupuesto base anual del año pasado- para la iluminación navideña cuyo objetivo es que las calles, plazas y edificios singulares de la ciudad brillen en su máximo esplendor durante las fiestas navideñas.

Ya en el mes de abril los concejales Pelayo García, Raquel Ruiz y Yolanda Alonso se reunieron con los representantes del tejido comercial para escuchar sus demandas, que han sido recogidas en la distribución ornamental mínima prevista en el contrato mixto.

La iluminación navideña contará este año por primera vez con un letrero-photocall con el nombre de 'Avilés' que se ubicará en la plaza de La Merced. Además se reforzará la iluminación del casco histórico con techos luminosos y paraguas dinámicos en plazas como la de España, Carlos Lobo o El Carbayo. Y se apostará por el uso de luces led de tonalidades doradas o plateadas, además de otros colores típicos navideños como el rojo o el verde.

Espacio a iluminar

ESPACIOS DE INTERÉS ESPECIAL (Plaza de España, La Cámara, La Fruta, Parque del Muelle, Plaza de Pedro Menéndez, Plaza de Santiago López, San Francisco, Plaza de Domingo Álvarez Acebal, La Merced y Las Meanas). Son zonas de alta importancia desde el punto de vista turístico y comercial en los que se busca una decoración singular.

ESPACIOS DECORADOS DE ZONA (Parque del Carbayedo, Plaza de Carlos Lobo, Camposagrado, La Guitarra, Plaza Mayor de Llaranes, Parque de Versalles, parque Cristobal Colón, Plaza de la Hispanidad y rotondas de La Rocica, Los Oficios, Río San Martín, José Cueto). Son espacios en ubicaciones significativas de barrios y zonas residenciales, así como en rotondas y puntos de acceso a la ciudad.

ESPACIOS DE TIPO GENERAL. Se encuadra en esta tipología el resto de calles, plazas y espacios a decorar.

Arcos y farolas a iluminar

La dotación mínima prevista del contrato es de algo más de 150 arcos luminosos, 250 detalles en farolas, más de 100 árboles decorados, 10 techos luminosos y unas 7 fachadas adornadas.

El encendido navideño tendrá lugar el 5 de diciembre y las luces tendrán este año un horario especial en Nochebuena (hasta las 04:00 horas) y en la noche de Fin de Año que estarán hasta el amanecer. El horario general del alumbrado será cada día de 18 a 23 horas y los viernes, sábados y festivos se prolongará hasta las 01:00 horas.