Ovación de altos vuelos a Conchi González por su jubilación

Conchi González (en el centro de la foto) trabajó como jefa de servicio de Iberia en el Aeropuerto de Asturias desde 1987 hasta hace poco. Dejó de trabajar por su jubilación "tras años de profesionalidad, amabilidad y saber estar", detallan sus amistades, compañeros de trabajo y familiares que el pasado martes le organizaron una fiesta homenaje en el Santa Cecilia. "Es una compañera ejemplar, excelente jefa y gran amiga", afirmaron otra vez desde su entorno, que le desean "la mejor de las suertes en esta nueva etapa de la vida". Y entre los deseos de Conchi González está "viajar, viajar y viajar", algo muy relacionado con el puesto de trabajo que ha dejado.