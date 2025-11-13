El rodaje de "El Profesor" se traslada al Aeropuerto
N. M.
Aeropuerto de Asturias
El Aeropuerto de Asturias se ha convertido, durante unas horas, en plató improvisado de cine. La película, dirigida por Daniel Castro y protagonizada por el luanquín Javier Gutiérrez, ya se ha dejado ver por diferentes puntos de la región y ahora han elegido el aeródromo asturiano para una de sus escenas.
"El profesor" es una película producida por Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE en coproducción con Vaya Films. Se trata de una comedia dramática basada en hechos reales. Gutiérrez es Carlos, un profesor universitario solitario, que se enamora por internet de Claudia, una modelo veinte años menor que vive en Colombia. Pero ella nunca quiere hablar por videollamada… solo por chat.
