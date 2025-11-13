Vandalizan el lavadero del Caliero, restaurado el año pasado

El lavadero del Caliero, una de las joyas del patrimonio popular de Avilés, que data de 1861, ha sido objeto de actos vandálicos en los últimos días. Si hace unos meses se había realizado una intervención en la zona en el marco del programa municipal para recuperar las fuentes y lavaderos históricos, ahora los vándalos le han arrancado los dos caños y le han roto la tubería de registro, que fue restaurada el año pasado, que ahora no mana.

La última actuación de relevancia que se realizó en este ámbito fue por la escuela taller Fuentes y Lavaderos II , financiada por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Avilés. Esas obras se concluyeron en enero de 1999, por lo que ya habían pasado 25 años desde entonces. La intervención del Caliero, ubicado en uno de los parajes rurales del concejo, formaba parte del plan que tiene el Consistorio para lograr la recuperación y rehabilitación de fuentes y lavaderos históricos de Avilés.