Vandalizan el lavadero del Caliero, restaurado el año pasado
La última intervención de relevancia se había realizado hace 25 años
C. J.
El lavadero del Caliero, una de las joyas del patrimonio popular de Avilés, que data de 1861, ha sido objeto de actos vandálicos en los últimos días. Si hace unos meses se había realizado una intervención en la zona en el marco del programa municipal para recuperar las fuentes y lavaderos históricos, ahora los vándalos le han arrancado los dos caños y le han roto la tubería de registro, que fue restaurada el año pasado, que ahora no mana.
La última actuación de relevancia que se realizó en este ámbito fue por la escuela taller Fuentes y Lavaderos II , financiada por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Avilés. Esas obras se concluyeron en enero de 1999, por lo que ya habían pasado 25 años desde entonces. La intervención del Caliero, ubicado en uno de los parajes rurales del concejo, formaba parte del plan que tiene el Consistorio para lograr la recuperación y rehabilitación de fuentes y lavaderos históricos de Avilés.
Suscríbete para seguir leyendo
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
- Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir