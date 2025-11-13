Ventanas que no abren, un gimnasio carcomido y goteras: así es la situación "de abandono" de un colegio asturiano que ha denunciado el PP

"La Consejería de Educación tiene que, de una vez por todas, acometer obras en El Campiello. Es su obligación. Los alumnos y profesores no tienen por qué estar aquí metidos en condiciones de seguridad cuestionamos. Esta es una muestra más de que la gestión socialista brilla por ausencia", criticó ayer con dureza Gloria García, diputada regional del PP y portavoz de Educación. Como explicó la popular, el colegio de El Campiello, en Piedras Blancas, "está sumido en el mayor de los abandonos". A punto de cumplir el medio siglo de vida y con cerca de 350 alumnos en sus aulas, la mierense alertó de varios de los problemas que sufre el centro. Además, según palabras de Nuria González-Nuevo, concejala del Ayuntamiento de Castrillón y también diputada, no es el único colegio con problemas en el concejo.

"La mayor de sus reclamaciones es el cambio de ventanas. Hay sitios donde las ventanas no abren y se pasa calor. En cambio, en otras zonas las ventanas no cierran, entra el agua y se pasa frío", denunció García, que señaló que, a pesar de que la dirección del centro inició las gestiones para tratar de cambiar dichas ventanas, en mayo se encontraron con la negativa por parte del Principado. "Además, están con el suelo del gimnasio levantado, carcomido y levantado. Ya hubo algún accidente. También tienen goteras en la planta baja y la fachada da la impresión de que está destartalado, con piezas que se están cayendo constantemente", subrayó la diputada. La popular espera que la Consejería tome cartas en el asunto para solucionar este problema, ya que, bajo su criterio, "es su obligación".

Por su parte González-Nuevo aseguró que "la situación, tanto térmicamente como a nivel de seguridad, requiere que se tomen medidas". "Somos conscientes de que el equipo directivo ha hecho todo lo posible. Desde el Ayuntamiento hemos colaborado en todo lo que podemos. Hay una serie de mejoras que nosotros podemos asumir y se van a llevar a cabo, pero las reformas estructurales son parte de la Consejería", afirma la concejala, que apunta que el colegio de Salinas está en una situación similar, en su caso por unas columnas "en las que deberían intervenir". "Solo pedimos que el sistema educativo público tenga la calidad que se merece", sentencia.