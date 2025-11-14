Alba García: "El deporte es una forma de educar a las personas"

Alba García Fernández, atleta avilesina con notable palmarés y galardones internacionales, fue la galardonada con el Premio especial de la gala del deporte. Subió al estrado con un papel doblado con su discurso en el que se refería a la sorpresa por haber recibido ese reconomiento, dejó su laureada trayectoria en un segundo plano para centrarse en su papel como entrenadora actual y detallar que "los valores del deporte son aplicables a la vida real, los valores del deporte van más allá de la salud, son una forma de educar como personas". "El deporte ayuda a relacionarse frente a esta sociedad individualista y con pantallas, educa en la empatía, en la solidaridad y se fija más en lo que el cuerpo es capaz de hacer más que en como sea", señaló la atleta retirada hace diez años por una artritis reumatoide que tantas veces se sentó en la butaca de la Casa de Cultura en galas como la de ayer. "Esta gala es casa porque es Avilés y es del deporte", señaló orgullosa y entre aplausos la "madre de Sandra y Manuel", sus hijos, que la fueron a abrazar nada más finalizar su discurso.

La periodista Cristina Arias fue la conductora de la gala. Nombró uno a uno a todos los deportistas que han logrado alcanzar podios en campeonatos de España, Europa y mundiales como los conseguidos por Nicolás de las Heras en atletismo, Javier Carnero en pentatlón y Raúl García en judo. Hubo premios para las disciplinas de atletismo, ciclocross, ciclismo, fútbol sala, gimnasia rítmica, golf, judo, karate, lucha sambo, lucha libre, natación, patinaje, pentatlón, piragüismo, twaekondo, tenis de mesa y tiro con arco

Todos los agraciados recibieron un trofeo en forma de foca elaborado por la Escuela de Cerámica de manos de los concejales Juan Carlos Guerrero, David García, Leticia Marinero y Ceila Fernández, además de la Alcaldesa, Mariví Monteserín, y la directora general de Deportes, Manuela Fernández. Arias introdujo después 14 menciones especiales entre las que se encuentra el Real Avilés por su ascenso a Primera REFF y el Navarro además del Llaranes club de fútbol, Valoe gimnasia rítmica, La Curtidora y el grupo cicloturista San Agustín además de deportistas a título individual como Abel Serdio, Jorge Lorenzo, Yumey González, María Priscilla Schlegel, Nerea Teixeira y los fotoperiodistas avilesinos Ricardo Solís y Marieta Álvarez, que también fueron aplaudidos durante la gala. La categoría de Deporte base recibió dos galardones. Uno para Ana Sáez, vinculada a la natación artística y otro para el club Óscar Fernández de judo.

Uno a uno, Arias llamó al escenario a los ganadores de la categoría que reconoce las trayectorias deportivas. Y ahí resaltaron cuatro referentes avilesinos como José Andrés Blanco Sánchez, uno de los principales impulsores del deporte para personas con discapacidad física; Una campeona en judo y lucha sambo y un gran palmarés como Isabel Cortavitarte Mediavilla; el escalador Francisco José Blanco Sánchez y Fernando Fernández Núñez, que fue director deportivo de la Fundación Deportiva Municipal.

Tras las fotos de rigor, Manuela Fernández reconoció a los premiados y celebró que el "deporte hace una Asturias mejor". La Alcaldesa cerró el acto y aplaudió con palabras a los premiados y anunció que el próximo presupuesto conllevará más ayudas a los clubes deportivos después de que con las nuevas ordenanzas fiscales quedaran exentos del pago por el uso de las instalaciones municipales.