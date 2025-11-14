Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asun Cámara habla sobre bosques y urbanitas en el Museo Marítimo

I. G.

Luanco

La profesora de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Oviedo Asunción Cámara participa este viernes, a las 19.00 horas, en las quintas Jornadas de Ciencia del Ayuntamiento de Gozón, que se celebran en el Salón de Actos del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. La conferencia, enmarcada en las actividades de divulgación del proyecto LIFE Carbon2Mine, se titula "Bosques, urbanitas y cambio climático".

Cámara, que fue la primera mujer en dirigir una escuela de Ingeniería en la Universidad de Oviedo en el año 2012, es actualmente vicepresidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. En su primer mandato en la Politécnica de Mieres consiguió implantar el doble grado en Ingeniería Civil y Minas y el máster de Caminos. Fue, dice ella, una de las etapas, al mismo tiempo, más complicadas de la década que pasó como directora junto con la gestión universitaria en los años de la pandemia.

En su segundo mandato de directora se creó la Red Científico Tecnología en Ingeniería de los Recursos Naturales (NaturTech Net), con la participación de 15 grupos de investigación y más de 50 investigadores. Esa red fue el origen del programa de doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
  2. Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
  3. Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
  4. Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
  5. Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
  6. Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
  7. Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana
  8. Avilés esconde un chollo a la venta que acaba de tirar su precio con una rebaja: dúplex de tres habitaciones, dos baños y terraza privada que está para entrar a vivir

Un aula de Educación Infantil en pleno parque: así es la experiencia de los alumnos avilesinos que enseñan juegos tradicionales en el Ferrera

Este es el mejor consejo para evitar el cáncer y el ictus según los médicos: "Ayuda a prevenir y a tener un mejor pronóstico"

Este es el mejor consejo para evitar el cáncer y el ictus según los médicos: "Ayuda a prevenir y a tener un mejor pronóstico"

El Suárez Puerta juega por el liderato ante el Arenas: las claves del conjunto vasco que tiene a dos viejos conocidos del fútbol asturiano en sus filas

El Suárez Puerta juega por el liderato ante el Arenas: las claves del conjunto vasco que tiene a dos viejos conocidos del fútbol asturiano en sus filas

El tercer concierto del abono de la OSPA enternece en Avilés

Asun Cámara habla sobre bosques y urbanitas en el Museo Marítimo

Castricom recibirá 18.000 euros para el desarrollo de eventos

Menéndez: "La anterior gestión nos dejó 4.700 informes de Urbanismo"

Emilio Bernárdez: "En la revista ‘El Víbora’ hablábamos de lo que pasaba en la calle"

Tracking Pixel Contents