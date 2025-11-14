Asun Cámara habla sobre bosques y urbanitas en el Museo Marítimo
I. G.
La profesora de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Oviedo Asunción Cámara participa este viernes, a las 19.00 horas, en las quintas Jornadas de Ciencia del Ayuntamiento de Gozón, que se celebran en el Salón de Actos del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. La conferencia, enmarcada en las actividades de divulgación del proyecto LIFE Carbon2Mine, se titula "Bosques, urbanitas y cambio climático".
Cámara, que fue la primera mujer en dirigir una escuela de Ingeniería en la Universidad de Oviedo en el año 2012, es actualmente vicepresidenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. En su primer mandato en la Politécnica de Mieres consiguió implantar el doble grado en Ingeniería Civil y Minas y el máster de Caminos. Fue, dice ella, una de las etapas, al mismo tiempo, más complicadas de la década que pasó como directora junto con la gestión universitaria en los años de la pandemia.
En su segundo mandato de directora se creó la Red Científico Tecnología en Ingeniería de los Recursos Naturales (NaturTech Net), con la participación de 15 grupos de investigación y más de 50 investigadores. Esa red fue el origen del programa de doctorado en Ingeniería de los Recursos Naturales.
