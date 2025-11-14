Avilés se prepara para deslumbrar esta Navidad: esta es la planificación en la ciudad

La luz navideña de Avilés de este y el próximo año va a deslumbrar. O en eso trabaja el área de Festejos desde este verano: el concurso que planteó fue el de la adjudicación de la instalación navideña de 2025 y 2026; para ello había reservado 726.000 euros. Esto supone casi tres veces más que en 2024 , que fue de 2024.

En plena solana, con el Festival Intercelticu sonando por las plazas, el área de Festejos hizo publicó un concurso que llamaron "Contratación mixta, por el procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, del suministro, instalación, montaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmontaje de iluminación ornamental de navidad en Avilés en los años 2025 y 2026". Se lo llevó la empresa Germán Vizcaíno por goleada a sus dos competidores. Este contrato se formalizó el martes y ayer miércoles ya estaban los operarios instalando la decoración que la Navidad vuelva a Avilés a todas luces.

Aspecto del inicio de la calle de Rivero, el día del encendido en 2024.

El encendido avilesino está reservado, como todos los años, para el próximo 5 de diciembre.

En Oviedo se adelanta la iluminación con respecto a Avilés (el viernes, 28 de noviembre). En Gijón también han reservado el próximo día 28 para dar inicio a las fiestas navideñas de este año.

En Vigo, sin embargo, la iluminación será efectiva a partir de este mismo sábado. En los últimos años, la ciudad gallega se ha convertido en el ejemplo de decoración festiva.