Castricom recibirá 18.000 euros para el desarrollo de eventos
El Ayuntamiento de Castrillón ha aprobado una subvención de 18.000 euros a la asociación de comerciantes del concejo, Castricom, para sufragar los gastos de los eventos que organizan, tales como el Festival de la Cerveza, el concurso de postales o las actividades infantiles de Semana Santa. La organización de todas estas acciones de promoción supuso para Castricom un gasto de 12.290 euros, por lo que el resto del dinero irá para gastos la gestión y servicio a personas autónomas. Además, también se ha aprobado la ocupación de la vía pública para que los establecimientos comerciales puedan instalar alfombras y elementos decorativos con motivo de la Navidad.
