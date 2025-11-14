Menéndez: "La anterior gestión nos dejó 4.700 informes de Urbanismo"

"Es inaceptable que el urbanismo de Castrillón esté bloqueado, pero también es cierto que hemos procedido a reforzar la Oficina Técnica con un plan de empleo que, además, se ha ampliado", destacó ayer Nacho Menéndez, concejal de Urbanismo de Castrillón, tras las críticas por parte del PSOE del concejo, que lamentó que uno de los ayuntamientos más saneados y con mayor capacidad económica de Asturias, tenga completamente bloqueado el urbanismo"

Menéndez aseguró que el objetivo es "cubrir la plantilla de la Oficina Técnica, que consta de 18 plazas de las cuales están cubiertas, en la actualidad, once". El concejal también recordó que fueron Izquierda Unida y el PSOE los que, en el mes de mayo, rechazaron los presupuestos en los que venía incluida esa mejora en dicha área. "Pese a ello, en agosto se volvieron a presentar resultando aprobados, por lo que ya se ha iniciado el proceso para su cumplimiento en materia de personal. En este sentido hemos de indicar que ya se ha cubierto con carácter definitivo el área de disciplina urbanística al tomar posesión el titular hará aproximadamente dos semanas", apuntó el edil.

El concejal de Urbanismo, además, también aseguró que, en el mes de octubre y lo que va de noviembre , se han concedido un total de doce licencias de distinta índole. Además, Menéndez añade que "hemos heredado la nefasta gestión anterior, que nos ha dejado 4.700 expedientes pendientes. Entre ellos destacan, según palabras del propio edil, la licencia definitiva de la residencia del Villar, la reparación del Valey y del paseo de Arnao, o la ausencia de previsión de solución a los estudios de inundabilidad de Salinas. "Quién desearía paralizar la vida del municipio es quien ahora sale criticando con su postura contraria a la actuación del gobierno municipal según se comprueba en las votaciones de los Plenos", sentencia.