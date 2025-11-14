El nuevo horno de Saint-Gobain y cómo podría cambiar el mercado del vidrio: las demandas de un sector que precisa de una apuesta a mayores en Avilés

El mercado nacional de vidrio de fusión está limitado, a fecha de hoy, a tres "hornos-float": el que tiene la compañía Saint-Gobain en La Maruca, en Avilés; el que la multinacional Guardian mantiene activo en Tudela, en Navarra (cerró en junio el de Llodio, en Álava) y, por último, el que explota la multinacional japonesa AGC en la localidad valenciana de Sagunto.

Según aprecian las asociaciones profesionales del sector: las tres fábricas de vidrio que actualmente operan en España atienden "por los pelos" la demanda del mercado nacional. Esta circunstancia es la que alienta la apuesta por el crecimiento que ha hecho la compañía Tvitec, que está instalada en Cubillos del Sil, en El Bierzo.

Los representantes Tvitec llevan diciendo desde hace meses que su proyectado "horno-float" solo está a la espera de un préstamo público de 135 millones que debería haber sido concedido en septiembre, pero que todavía no se ha materializado. En caso de que esto se produjera, sin embargo, la planta leonesa no tendría horno propio hasta 2029.

Horno de Avilés

La propuesta para Avilés es un horno que pueda alcanzar las 900 toneladas de vidrio al día (más de doscientas que el máximo actual). Eso requiere la construcción de una nueva subestación eléctrica (se precisa más energía). Pero también requiere, señalan fuentes consultadas, que el proyecto de horno que planea Tvitec en León tarde en tomar cuerpo: porque dicen que tienen un préstamo estatal "casi concedido" y porque El Bierzo está cerca de Avilés. Y la administración nacional (y la regional y la local) hablan que el "horno-float" de Avilés también va a contar con dinero público (en Avilés, los fondos PERTE).

Una cantidad, la asturiana, semejante la que esperan en León. Esta apuesta a Dios y al diablo siembra inquietud en La Maruca. ¿El mercado nacional da para un cuarto jugador sobre la mesa o sólo precisa una apuesta a mayores en Avilés (vidrio de alto valor añadido)? Avilés tuvo una reparación fallida a finales de 2024 que terminó en dos averías graves.

Los trabajadores de la fábrica avilesina de La Maruca llevan meses reclamando que Saint-Gobain construya un nuevo "horno-float" en Avilés. La empresa, por boca de su consejero delegado en los países mediterráneos, Jean-Luc Gardaz, se limitó a decir: "Estamos trabajando en la preparación de la reparación de Avilés". Y también dijo que esta acción no iba a ser inmediata: "Es una decisión que está pendiente de algunos temas por resolver". O sea, que hay un plan, pero no un calendario. n