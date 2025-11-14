Ojo, jabalíes sueltos por Avilés: avistan a varios suidos por la avenida de Lugo

Jabalíes sueltos por Avilés. Aunque cada vez es menos raro, la presencia de varios suidos han sorprendido esta tarde a los vecinos de la zona de la avenida de Lugo. El avistamiento se produjo durante la tarde, cuando ya era noche cerrada, en una zona ajardinada. No consta que los animales hayan provocado ningún desperfecto ni que atacasen a nadie.

La presencia de jabalíes en el casco urbano avilesino viene siendo más o menos frecuente en los últimos años. Según expertos, la facilidad que ofrece la ciudad para buscar alimento es uno de los motivos por los que los animales se dejan ver cada vez más por las calles de la ciudad.

Estos avistamientos generan gran revuelo con frecuencia. Si bien, y aunque lo recomendable es extremar las precauciones y alejarse de ellos en caso de encontrárselos, no consta que hayan provocado daños a vecinos en Avilés.

En los últimos años se han visto jabalíes en la zona de El Quirinal, en Miranda, el Nodo o La Luz con cierta frecuencia. Además, también es habitual encontrar marcas dejadas por los suidos en algunos parques y zonas verdes de la ciudad.