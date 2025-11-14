El tercer concierto del abono de la OSPA enternece en Avilés
La Casa de Cultura, de Avilés, acogió ayer el tercero de los conciertos del abono de la temporada 2024-25 de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), en la foto, un momento de su interpretación. Bajo la batuta del oboísta y director francés François Leleux se escuchó "Le carnaval romain", de Hector Berlioz, el Concierto para oboe en do mayor, K. 314, de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68, de Johannes Brahms. Leleux fue el solista, precisamente, del concierto de Mozart. La agrupación musical repite programa esta tarde en el auditorio "Príncipe Felipe", de Oviedo.
