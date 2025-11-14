El tercer concierto del abono de la OSPA enternece en Avilés

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa de Cultura, de Avilés, acogió ayer el tercero de los conciertos del abono de la temporada 2024-25 de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), en la foto, un momento de su interpretación. Bajo la batuta del oboísta y director francés François Leleux se escuchó "Le carnaval romain", de Hector Berlioz, el Concierto para oboe en do mayor, K. 314, de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68, de Johannes Brahms. Leleux fue el solista, precisamente, del concierto de Mozart. La agrupación musical repite programa esta tarde en el auditorio "Príncipe Felipe", de Oviedo.

