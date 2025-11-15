Un saltón para abrir boca. "Ximielga la saya" baila en El Parche en el principio del fin del festival "Caleyando", una cita que reúne a cuatro agrupaciones folclóricas, dos asturianas, una zamorana y otra cántabra, que como dice el título de este certamen "caleyaron" por la ciudad, por los barrios, ya desde por la mañana con el único fin de dar a conocer los bailes y las músicas tradicionales de cada uno de los lugares que representan.

Arriba,«Tierras Llanas de Toro y su Alfoz», de Zamora, en pleno baile del «Bolero de Algobre» y debajo, el grupo cántabro «Torreón». | MARA VILLAMUZA

Los zamoranos son de Toro y de la asociación cultural "Tierras Llanas Toro y su Alfoz" y abrieron su aportación con las voces de varias mujeres, una mesa y sus manos como únicos instrumentos de percusión para hablar de "Las panaderas", luego continuaron con un baile, el "Bolero de Algodre". Además usaron una flauta de tres agujeros, una dulzaina y una gaita zamorana además de tambor. También danzaron jotas y tiraron de coreografías sencillas y tuvieron tiempo para saludar a los zamoranos de Avilés. Una mujer respondió en alto: "Viva Toro".

Avilés se hace capital del folclore

Desde Cantabria, el grupo folclórico "Torreón", de Cartes, situado en el entorno de Torrelavega, llenó Avilés de sus músicas y bailes tradicionales. Bailaron varias piezas. "El cuévano" que es una romería; la jota "La seis", una composición propia del grupo, además del "Pericote" al estilo del valle del Liébana y "Los palucos", que es un baile en el que chocan unos palos contra otros. El grupo cántabro usa las cuerdas del requinto y el tambor como base además de las castañuelas y las panderetas.

"La Sidrina", que son de Lugones, llegó a Avilés con un repertorio del suroccidente astur con piezas como la jota babiana, la muñeira de Tormaleo, entre otras danzas. En el plano musical, las pandereteras entonaron Mandil de Carolina y una pieza en la que sonaron "Alredores" y la "Xota’l val.le".

Y los avilesinos, los anfitriones de "Ximielga la saya" cerraron la fiesta del folclore con una jota de Cadavedo, otra de Ibias, y el xiringüelu de Naves, entre otras piezas, que como todos los grupos llenaron de aplausos El Parche, y ayudaron a sobreponerse del leve orbayu que acompañó durante los primeros compases de esta fiesta.

Cada uno de los grupos salió de una calle para confluir en El Parche. Los zamoranos de Toro partieron de La Fruta, los avilesinos de "Ximielga" de La Cámara, los sierenses de "La Sidrina" de Rivero y los cántabros de Cartes llegaron a la plaza del Ayuntamiento desde la calle San Francisco. Una vez allí, todos mostraron las pecualiridades de sus bailes y músicas para la celebración del público. "Está muy bien que hagan esto ahora en otoño", reflexionó una mujer mientras atendía a la actuación de los de Toro.