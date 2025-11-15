El "Castillo de Gauzón" actúa en la iglesia de Salinas
N. M.
Salinas
El Coro "Castillo de Gauzón" celebra mañana, 16 de noviembre, el XIV Memorial Agustín García Fojaco en la Iglesia del Carmen de Salinas. Además, el coro castrillonense no estará solo en la actuación, ya que este año contará con la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar. La actuación arrancará a las 18:30 horas, con acceso libre hasta completar el aforo del templo. El Memorial tiene como objetivo rememorar la figura de Agustín García Fojaco, que siempre estuvo muy vinculado a la música coral asturiana y que fue socio fundador y primer presidente de la Asociación Coro de Cámara "Castillo de Gauzón".
