Corvera pone rostro a la soledad: un 5,2% de los mayores se siente solo, pero casi la mitad está en riesgo

El Ayuntamiento de Corvera ha dado un paso importante en su lucha contra la llamada "Soledad No Deseada". A través de un estudio realizado, el área municipal de Acción Social ha elaborado un retrato detallado de la situación de las personas mayores del concejo, con un objetivo claro: entender el problema para poder prevenirlo. Los resultados muestran una fotografía compleja pero esperanzadora. Solo un 5,2% de los mayores de 65 años asegura sentirse solo, aunque casi la mitad –un 47,8%– se considera en riesgo de aislamiento y requiere atención especial.

El informe, elaborado a partir de entrevistas y encuestas, va más allá de los números. Analiza las distintas formas de soledad –social, emocional y existencial, ...–—, diferenciando entre quienes la padecen de forma objetiva, por falta de contacto, y quienes la sienten de manera subjetiva, incluso rodeados de gente. Es un trabajo que busca poner nombre y contexto a una realidad silenciosa, pero con consecuencias directas sobre la salud física y mental.

El fenómeno tiene, sobre todo, rostro de mujer. El 80% de las personas participantes en el estudio son mujeres, una cifra que refleja tanto la mayor esperanza de vida femenina como la frecuencia de la viudedad en edades avanzadas. El perfil más vulnerable es el de una mujer mayor de 65 años, viuda, que vive sola en un entorno rural y dispone de redes sociales limitadas. En muchos casos, las dificultades de movilidad o el desconocimiento de las nuevas tecnologías se convierten en barreras que agravan el aislamiento.

A pesar de ello, el estudio revela también una comunidad activa y participativa. Siete de cada diez mayores consultados dicen conocer la oferta de actividades gratuitas en sus parroquias, y la mayoría valora de manera muy positiva la implicación del consistorio corverano. "El Ayuntamiento es muy activo en estos temas, somos unos privilegiados", apunta una de las personas entrevistadas.

Personas mayores del concejo realizando diferentes actividades. / Cedidas a LNE

Entre las propuestas que han aparecido en el estudio por parte de las personas consultadas destacan las actividades ligadas a la afectividad y a la cultura: talleres de costura y cocina, pintura, manualidades o pilates, así como el senderismo, una de las opciones mejor valoradas por su capacidad para combinar ejercicio, naturaleza y socialización. También hay espacio para las tradiciones: bingo, parchís, clubes de naipes o repostería, actividades sencillas que devuelven el sentido de comunidad y de utilidad.

El Ayuntamiento de Corvera ofrece muchas de las actividades que detalla el estudio. Por ejemplo, lleva años impulsando programas de envejecimiento activo, como Corvera te acompaña o Activa tu cuerpo, que promueven la salud y la participación. Así, con los nuevos datos, el consistorio se propone reforzar y personalizar sus líneas de actuación. La creación de grupos de senderismo, talleres de cocina saludable y cursos de costura forman parte del nuevo plan, que apostará por la cercanía, la flexibilidad y la colaboración con entidades sociales y redes vecinales.

El modelo que se dibuja busca integrar lo profesional y lo comunitario: unir la mirada experta con el conocimiento cotidiano del territorio. Así, Corvera avanza hacia una atención local a la soledad que combine prevención, acompañamiento y participación, con programas adaptados a cada realidad.

Más que un estudio estadístico, el trabajo presentado por el Ayuntamiento es una llamada a la acción y una hoja de ruta. Detrás de cada porcentaje hay una historia y una persona que necesita ser escuchada. El reto ahora es convertir esos datos en vínculos, esas cifras en encuentros. En palabras del equipo municipal, "se trata de seguir construyendo una comunidad donde nadie se sienta solo".