Las entidades vecinales, molestas con la falta de luces públicas

"Queremos expresar nuestro profundo malestar por el prolongado tiempo que llevan sufriendo la falta de alumbrado público en distintas parroquias del municipio". Las asociaciones vecinales de Castrillón se han puesto en pie de guerra por los problemas con las luces públicas. Según explican, esta es una situación que "se extiende por tres meses, dejando sin luz calles, caminos y zonas comunes".

Por su parte, el Ayuntamiento de Castrillón anunció ayer que ha comenzado la sustitución de luminarias fundidas, una actuación que, según explicaron, se ha demorado por complicaciones en la tramitación del contrato para el suministro de dichas luminarias (en el que se recibieron tres ofertas consideradas bajas temerarias que obligaron a solicitar más documentación a las empresas ofertantes). Actualmente dos equipos del área de Obras y Servicios trabajan en la reposición de los focos de luz, uno en la zona norte y otro en la zona sur. La previsión es que todos los puntos de luz por reponer tengan nuevas luminarias en el plazo de unas semanas

"La ausencia de alumbrado público afecta especialmente a las zonas rurales, donde la oscuridad genera una mayor sensación de inseguridad", afirman las asociaciones, que creen que la situación que están viviendo con el alumbrado público "provoca serias dificultades en la vida cotidiana de los vecinos".

La intervención municipal

El Ayuntamiento arrancó ayer con la sustitución de las luminarias fundidas, actuación que se alargará durante unas semanas.