Las entidades vecinales, molestas con la falta de luces públicas
"Reclamamos que la reparación sea prioridad", plantean las asociaciones mientras el gobierno anuncia una próxima actuación
N. M.
"Queremos expresar nuestro profundo malestar por el prolongado tiempo que llevan sufriendo la falta de alumbrado público en distintas parroquias del municipio". Las asociaciones vecinales de Castrillón se han puesto en pie de guerra por los problemas con las luces públicas. Según explican, esta es una situación que "se extiende por tres meses, dejando sin luz calles, caminos y zonas comunes".
Por su parte, el Ayuntamiento de Castrillón anunció ayer que ha comenzado la sustitución de luminarias fundidas, una actuación que, según explicaron, se ha demorado por complicaciones en la tramitación del contrato para el suministro de dichas luminarias (en el que se recibieron tres ofertas consideradas bajas temerarias que obligaron a solicitar más documentación a las empresas ofertantes). Actualmente dos equipos del área de Obras y Servicios trabajan en la reposición de los focos de luz, uno en la zona norte y otro en la zona sur. La previsión es que todos los puntos de luz por reponer tengan nuevas luminarias en el plazo de unas semanas
"La ausencia de alumbrado público afecta especialmente a las zonas rurales, donde la oscuridad genera una mayor sensación de inseguridad", afirman las asociaciones, que creen que la situación que están viviendo con el alumbrado público "provoca serias dificultades en la vida cotidiana de los vecinos".
La intervención municipal
El Ayuntamiento arrancó ayer con la sustitución de las luminarias fundidas, actuación que se alargará durante unas semanas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Identifican a la víctima del 'crimen de Reyes', un asesinato cometido en Asturias hace 34 años: la fallecida era una joven avilesina que fue apuñalada y enterrada en cal viva en Langreo
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Emilio Bernárdez, editor de la histórica revista 'El Víbora': 'No queríamos cambiar el mundo, queríamos hacer lo que nos gustaba
- Una desaparición sin resolver durante más de 30 años, una puñalada y unos restos mortales que se perdieron en el río Nalón: la verdadera historia del oscuro crimen de Reyes
- Susto en pleno centro de Avilés: tienen que actuar los Bomberos y la Policía Local
- Caminar y socializar: esta es la iniciativa que reúne a decenas de avilesinos mayores de 55 años varios días a la semana