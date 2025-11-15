El PP exige un "compromiso real" para el nuevo centro de salud de Piedras Blancas

"Exigimos un compromiso político, real y efectivo para la construcción del nuevo centro de salud de Piedras Blancas, algo que debería ser inmediato". Con esta contundencia se manifestó ayer la diputada regional del PP Pilar Fernández Pardo en su visita a Piedras Blancas. La popular cargó contra la etapa del PSOE e Izquierda Unidad en el gobierno y les recordó que "no nos valen compromisos fallidos como los de los últimos tres años". "En 2023 hubo una partida para esta instalación que en el 2024 desapareció. Luego, en el 2025, el compromiso fue ínfimo", cargó.

Según palabras de la responsable de Sanidad del PP, el nuevo centro de salud de Piedras Blancas es algo que "se necesita". "La población lo requiere. Quiero recordarle a la consejera de Salud que basta ya de palabras bonitas, que lo que se necesita aquí son hechos". Sin atreverse a meterse en números, la diputada apuntó que la última partida aprobada fue de cerca de 180.000 euros, por lo que ahora tendría que ser "bastante superior". "La población se ha incrementado notablemente, con lo cual hablamos de infraestructura sanitaria, además, de la necesidad de personal, que hay que dotarlo. No me atrevo a dar una cantidad, pero queremos que se realice ya y que sea una realidad

Por su parte, Nuria González-Nuevo, concejala de Castrillón, calificó como "sangrante" todo lo ocurrido con el centro de salud. "Necesitamos unas infraestructuras acordes a la población que tenemos. Tenemos el consultorio de Raíces, que realiza un servicio esencial, pero necesitamos un nuevo centro de salud para poder tener un buen servicio", afirmó la edil, quien indicó que desde el propio Consistorio ya se ha cedido los terrenos para que se pudiesen iniciar los trabajos. "Estamos pidiendo que se cumplan unos compromisos que ya se habían adquirido con el concejo", sentencia la popular.