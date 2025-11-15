Rafa López: "La línea entre hacktivismo y ciberterrorismo es hoy muy fina"

Rafa López es experto en ciberseguridad y ponente de las jornadas Asturcon.tech que se desarrollan este fin de semana en el Centro Niemeyer. López habló de ciberseguridad pero también lo hizo desde un punto de vista diferente, una investigación casi periodística que ha consistido en entrevistar a "hacktivistas" prorrusos para conocer el alcance de sus acciones y sus motivaciones. "Los hacktivistas tienen una motivación política, ideológica y lo que hacen, sobre todo desde la guerra con Ucrania, es atacar o tratar de hacer campañas de desinformación contra los países contrarios a Rusia, todos los que apoyan a Ucrania", detalla el experto en ciberseguridad, que ha colgado sus entrevistas a esos ciberactivistas en la red social Youtube.

taques de negación de servicios, es decir, impedir que funciona una página web de un ayuntamiento o una entidad o robar credenciales, información y filtración, ya prácticamente casi como si fuese ciberespionaje o incluso ciberterrorismo, pero la motivación, según ellos, es el hacktivismo, lo hacen para defender sus ideologías, su tierra, pero claro, en el marco que hay ahora mismo geopolítico, la línea entre hacktivismo y ciberterrorismo es muy fina".

El subtítulo de la charla que dio es "¿El ciber arma de Putin?". Y lo explicó. Habló del concepto de "ciberguerra y se libra en el ciberespacio" que se suma al concepto de guerra tradicional. Por ello, suma otro concepto que es el de "guerra híbrida"

"Pueden creer que son cuatro chavales detrás de un ordenador cuando están estructurados como si fuese una organización militar", explica López, que habla de algunos ejemplos de ataques como cortar el flujo de agua, atacando infraestructuras "sin mover ningún soldado". "Hay veces que esas acciones provocan ataques que forman parte de una guerra de operaciones psicológicas que buscan sembrar miedo, caos y desconfianza", concluyó López.