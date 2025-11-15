Reunión de los jubilados del BBVA de La Cámara

Medio centenar de trabajadores de la sucursal del BBVA de la calle de La Cámara se volvieron a encontrar este viernes para hacer memoria de la vida compartida. "La condición para estar en esta fiesta es haber pasado, aunque sea, un cuarto de hora en aquella oficina", bromeó Manuel Rubio, uno de esta cincuenta de personas retratadas en la plaza de España.