Santos González, catedrático emérito de Álgebra y experto en ciberseguridad: "La ciberdefensa es el futuro; el reto en Asturias no es hacer tanques, sino hacerlos inteligentes"

El catedrático emérito de Álgebra de la Universidad de Oviedo Santos González (Vega de Santa María, Ávila, 1951) participó ayer en la jornada sobre ciberseguridad para PYME organizada por el Club Asturiano de Calidad, un acto en el que, entre otros aspectos, de los riesgos que entraña el ciberespacio, un cosmos digital e infinito "en el que los ataques y los riesgos son permanentes".

-La jornada se centraba en los riesgos de ciberseguridad para las pequeñas y medianas empresas. ¿Están igual de expuestas a los hackers que las grandes corporaciones o las administraciones?

-En el caso de la ciberseguridad no hay que irse a grandes casos. Te hackean un colegio, un supermercado o un tren... y adiós muy buenas. Hoy en día te pueden hackear todo. Estamos en un mundo en el que todos tenemos teléfono móvil, todos entramos en internet, estás dando tu número de tarjeta permanentemente... Y ahí te puede hackear en cualquier momento.

-¿Y están preparadas las pequeñas empresas para afrontar estos riesgos?

-Diría que se está concienciando a toda la población poco a poco. Todo el mundo está haciendo esfuerzos, los empresarios, las PYME, el Club de Calidad... Se van haciendo cosas, pero el tema va lento. Quizás habría que aumentar la velocidad, pero para ello se requieren fondos. Y en este sentido digo una cosa: el dinero que se destina a ciberseguridad no es un gasto, es una inversión.

-Según las estadísticas de criminalidad, los ciberdelitos no paran de crecer. ¿Tiene capacidad la administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra los ilícitos en internet o la ciudadanía está un tanto desprotegida?

-No es que estemos desprotegidos, es que el ciberespacio es así. Casos como la suplantación de identidad o el hackeo de, por ejemplo, juguetes con acceso a internet están a la orden del día. Es cierto que hemos tenido una reunión con la Policía Nacional y la Guardia Civil y nos manifestaron que están muy preocupados porque están en cierta medida desbordados por este tipo de casos.

-¿Qué debería hacer un pequeño empresario si detecta que ha sido víctima de un hackeo?

-Además de, por supuesto, acudir a la Policía Nacional, el mejor sitio al que acudir es el teléfono 017, del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y allí es donde podrán ayudarle.

-Hablando de inversiones, usted defiende que la ciberdefensa es una de las industrias de futuro. ¿También para Asturias, que aspira a captar grandes proyectos en el sector de la defensa?

-Sí, desde luego. Si estamos en una tercera guerra mundial, no es física, sino cibernética, por tanto eso se combate con nuevas estrategias. Y ahí el papel de la ciberseguridad es central. Hay y va a haber mucho dinero en inversiones, y Asturias tiene que estar muy ágil para captarlas. El reto no es hacer blindados, sino hacer blindados inteligentes.

-¿Qué hace falta para que la región pueda despuntar en este sector?

-El modelo de universidad, tanto público como privado, tiene que ser muy activo. Todas las universidades privadas están ofertando formación en matemáticas y ciberseguridad, porque es algo inminente. No conviene cerrar los ojos a la realidad que nos toca vivir.

-Si tuviese que sintetizar en cuatro las claves para evitar ser víctimas de hackeos o estafas, ¿cuáles serían?

-En primer lugar, pensar que todo aquello que tenga conexión a internet es hackeable y, por tanto, tomar precauciones. Otro aspecto fundamental sería no ceder aleatoriamente los datos de las tarjetas. En tercer lugar, preocuparse mucho de los niños, porque son el primer componente real de riesgo. Hay que jugar el papel de padre responsable, no vale eso de dejar al niño con el móvil y que sea lo que Dios quiera. En cuarto lugar, a las PYME les aconsejaría que se ocupen de tener seguros. Un hackeo puede hundir tu empresa, y eso es muy peligroso en estos tiempos. En general, son medidas de educación. Y tan importante es educar como recibir la educación y aplicarla.