"Una sola licencia en diez meses es un desastre", clama el PSOE

"Si el propio concejal de Urbanismo reconoce que en dos años y medio han sido incapaces de proveer del personal necesario la Oficina Técnica, poco más podemos añadir. Nos da la razón en nuestra denuncia", dice Iván López, portavoz del PSOE en Castrillón, que apunta que "una sola licencia de obra nueva en 10 meses es un auténtico desastre". "Dos años y medio sin cubrir los puestos necesarios en la Oficina Técnica es dejadez, que a un emprendedor le tengan dando vueltas desde hace dos años exigiéndole documentación que ya presentó es pura incompetencia", clama el socialista, que pide a Ignacio Menéndez, concejal de Urbanismo, que "deje de buscar culpas ajenas, se ponga a trabajar de una vez por todas y de soluciones a las vecinas y los vecinos, porque no lo está haciendo". "Veremos qué capacidad de ejecución presentan a final de año, porque siempre la misma excusa ya no sirve", subrayó.