Soto del Barco se rinde al "avión" de Ranón: "Orgullo" por Martín Fernández, número 1 del mundo junior en ciclocross

Pese a que está ubicado en la localidad castrillonense de Santiago del Monte, en muchas ocasiones se hace referencia al Aeropuerto de Asturias como el de Ranón. Se trata de una singularidad cuyo origen no parece estar muy claro, pero que parece atender a la proximidad de las pistas de aterrizaje a la localidad sotobarquense. Pero a falta de aeropuerto, lo que sí tienen los vecinos de Ranón es un avión. Un avión que vuela sobre ruedas y a pedales: Martín Fernández, una joven promesa del deporte que recientemente se ha colocado como número 1 del mundo de ciclocross en categoría junior. El Ayuntamiento se ha rendido hoy a los éxitos del deportista y le han felicitado a través de sus redes sociales.

Martín Fernández forma parte del equipo NESTA-MMR Cycling Team. Tiene 17 años y alcanzó la cumbre mundial de su disciplina tras imponerse en dos pruebas de la Copa de España disputadas en el País Vasco, una en Amurrio y otra en Karrantza. "Este logro no solo refleja su talento y sacrificio, sino también el trabajo constante de su entorno, su equipo y su familia, que lo han acompañado en cada pedalada, en cada entrenamiento y en cada carrera", destaca el Ayuntamiento a través de sus redes sociales. "Su éxito es un orgullo para todo el concejo de Soto del Barco y para Asturias, y un ejemplo para los jóvenes deportistas que cada día luchan por superarse", ahonda.

En su palmarés ya cuelgan éxitos como el subcampeonato de la Copa de España. Martín estudia segundo de Bachillerato en el instituto Carreño Miranda de Avilés mientras decide qué hará en su futuro, en el que lo único seguro es que seguirá ligado a los pedales y tratando de cosechar nuevos éxitos.