Alerta por robos en Avilés: dos negocios del centro sufren la estafa del "hurto mágico"

Las estafas más tradicionales son un recurso utilizado por los ladrones en pequeños comercios. La Policía Nacional es consciente de que los métodos de los cacos no varían pero no por ello hay que dejar de insistir en que los comercios, sobre todo, estén ojo avizor para no "picar" ante diferentes recursos empleados por los asaltantes como pueden ser la labia, e incluso la utilización hasta de "magia" capaz de hacer creer que todo está correcto cuando en realidad se trata de un engaño del que suele salir beneficiado el asaltante. Se trata del denominado "hurto mágico" en el que una o más personas acuden a un negocio ofreciendo al comerciante una cantidad indeterminada de billetes de cinco euros para "ayudarle" con el cambio de la caja o bien comprando un artículo de poco valor. Sin embargo, pese a que en un principio todo parece normal, a la hora de entregar los billetes una vez que han sido contados, el comerciante se encuentra con que la cantidad de billetes de cinco euros no se corresponde con el cambio esperado.

En Avilés ya se han registrado dos casos en los que se ha empleado este método para estafar a los comerciantes en otros tantos negocios de la zona centro de la ciudad. En ambos, según ha podido saber este periódico, los cacos ofrecían sesenta billetes de cinco euros para un cambio de trescientos euros, sin embargo a la hora de entregárselos al comerciante esa cantidad rondaba los 200 o los 250 euros.

Ambas situaciones fueron denunciadas a la Policía Nacional, que intenta por el momento poner coto a este tipo de estafas a nivel de calle con información a las posibles víctimas de estas acciones delictivas y más aún si cabe teniendo en cuenta la próxima campaña de Navidad en la que el número de compras crece considerablemente con respecto a otras épocas del año.

Por el momento, las fuerzas de seguridad creen que los cacos que practican los "hurtos mágicos" son una banda itinerante, que bien podría llamarse la "banda de los cinco euros".

Billetes ‘grandes’

Hay otros casos en el que la operación es diferente. Y todo parte de la compra de un artículo de bajo coste con un billete de alto valor, como por ejemplo, adquirir un producto de un coste menor de cinco euros y abonarlo con un billete de 50 o de 100. En este tipo de situaciones, los ladrones suelen esconder a algunos de los billetes del cambio sin ser detectados, y luego tirar de maniobras de distracción para hacer confundir al comerciante sobre si dio bien o no el cambio.

En cualquier caso, esas operaciones tiran de ingenio y utilizan ciertas técnicas similares a las de magos o ilusionistas para estafar. En otros casos, los ladrones expresan disconformidad con el artículo y piden la devolución del billete de 50 o de 100 euros después de haberse guardado algún otro del cambio inicial. Hace un par de años, en el otoño de 2023, la Cámara de Comercio de Avilés alertó de otra estafa que en este caso había afectado a varios pequeños comercios de la ciudad. En aquella ocasión se trataba de colar billetes falsos de veinte euros en los establecimientos para comprar artículos de bajo coste.

Investigación

Esta practica delictiva que fue investigada por la Policía Nacional confiaba en que los billetes de veinte euros no suelen ser pasado por el detector verificador, como si ocurre, por ejemplo, con los de 50 euros. Por eso, en aquel momento, la Cámara de Comercio avilesina ya recomendó a los comerciantes que fueran precavidos y sometieran todos los billetes a los dispositivos de detección.