Alerta máxima en Avilés por las lluvias: calles cortadas, alcantarillas que echan agua "como balas" y rotondas colapsadas
El agua ha abierto grietas en el asfalto de varias calles, que han quedado cortadas al tráfico
El 112 pide a los vecinos que permanezcan en las partes altas de sus viviendas y eviten salir al exterior
C. Jiménez
Las fuertes lluvias de última hora de la tarde de este domingo han anegado parte de la ciudad.
La calle del Muelle y la zona de Llano Ponte están cortadas parcialmente como consecuencia del aguacero, igual que en otros momentos en que los temporales acababan por inundar incluso los bajos comerciales de la zona.
En La Maruca el colapso es tal que los vecinos se han ofrecido a ayudar a la Policía Local y han salido a la calle para levantar los registros del alcantarillado para aliviar de la presión de agua en varios puntos del barrio.
Vecinos de las Meanas también han advertido del escenario "casi como de una dana" en la zona, con rotondas cortadas y aslfato reventado por la presión del agua. La calle Eduardo Carreño Valdés ha quedado cerrada al tráfico pasadas las diez de la noche por un enorme boquete en la calzada.
Taxistas que circulaban por la zona de San Agustín aseguraron haber visto levantarse tapas de alcantarilla que 'disparaban' agua 'como balas'.
Entre las Meanas y la plaza del Vaticano, las grabaciones de vecinos del entorno apuntaban a una situación fatal en la que el agua había ocultado ya calzadas y aceras.
"Está complicado pero controlado, el operativo de emergencia se encuentra funcionando", explicaron desde el Ayuntamiento, que aconsejan no salir
El 112 pide a los vecinos que permanezcan en las partes altas de sus viviendas y que eviten salir al exterior
